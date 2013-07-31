سيسيه ينهي خلافه مع نيوكاسل

تراجع اللاعب السنغالي بابس سيسي، لاعب نادي نيوكاسل الإنجليزي، عن عدم ارتداء قميص فريقه، بعدما تفاقمت المشكلة بينه وبين ناديه بسبب عدم موافقته على ارتداء شعار الشركة الراعية للنادي الإنجليزي.

وأوضح سيسيه أنه وافق على ارتداء قميص فريقه الذي ترعاه إحدى شركات القروض الربوية بعدما استشار معلميه المسلمين.

وظهر سيسيه أمس بقميص نيوكاسل الإنجليزي لأول مرة بعد أزمته مع إدارة النادي أمام فريق ميرن الاسكتلندي في مباراة ودية استعدادية للفريق الإنجليزي للموسم المقبل، وأحرز سيسه هدفاً في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وقال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً: "بعد وقت طويل من التفكير، اتخذت قراري بأن أتبع زملائي وأرتدي القميص بعد مناقشات ناجحة مع النادي وعائلتي وأساتذتي المسلمين".

ويأتي ارتداء سيسي لقميص نيوكاسل الإنجليزي بعدما انتشرت في الأوساط الإعلامية الإنجليزية صورة له وهو في أحد الملاهي الليلية لمدينة نيوكاسل، وهو ما أثار حفيظة مشجعي نيوكاسل، معتبرين أن ما فعله تضارب واضح في التفكير بعد أن رفض ارتداء قميص نيوكاسل لأن الشركة الراعية هي إحدى شركات القروض الربوية والذي بدوره يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.