عائلة تشوشو تحمّل نادي الجيش مسؤولية وفاة ابنها

أكدت عائلة اللاعب الإكوادوري كريستيان بينيتيز الشهير بـ"تشوشو" الذي فارق الحياة منذ بضعة أيام بسبب ألم كبير في المعدة تطور إلى سكتة قلبية، أنه كان بالإمكان تفادي موت ابنهما إذا تلقى العلاج الكافي والسريع في قطر.

وقال آرمين بينيتز، والد اللاعب تشوشو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان من الممكن تفادي موته إذا كان قد تم إسعافه سريعاً".

وأردف والد اللاعب قائلاً: "انتظرنا ساعتين كاملتين دون أي عناية طبية تذكر، تشوشو في كلماته الأخيرة طالب برعاية أبنائه عندما شعر بأن الموت قريب منه".

فيما أدلت زوجة اللاعبة ليسيث تشالا بتصريحات لشبكة "اسبن" الشهيرة قائلة: "تشوشو كان يعاني من آلام قوية في بطنه فتم نقله للمستشفى, أعطوه هنالك بعض المهدئات، لكن سرعان ما عاودته الآلام مرة أخرى ولكن بقوة أكبر".

وأضافت: "انتظرنا ساعتين دون أي رعاية طبية متخصصة، زوجي لم يستطع تحمل الآلام القوية في بطنه".

يُذكر أن نادي الجيش المنتمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم قد أعلن وفاة تشوشو، الاثنين، عن 27 عاماً، بعد ساعات قليلة من مشاركته في مباراة فريقه أمام فريق قطر القطري.

ومن المنتظر أن يسلم النادي القطري جثمان اللاعب الى عائلته لإقامة الجنازة في مسقط رأسه في الإكوادور بمشاركة العديد من اللاعبين اللاتينيين.