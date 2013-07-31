لاعب عربي مفاجأة ريال مدريد في الموسم المقبل

يحضّر نادي ريال مدريد لمفاجأة تتمثل في التعاقد مع لاعب ينحدر من أصول عربية لتعزيز خط دفاعه خلال الموسم المقبل، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية رحيل البرتغالي فابيو كوينتراو لنادي توتنهام الإنجليزي قريباً.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن رغبة الريال في ضم اللاعب الفرنسي ذي الأصول العربية التونسية يوهان بن علوان، مدافع بارما الإيطالي، مشيرة إلى أن بن علوان قد يكون مفاجأة الفريق الملكي للموسم المقبل من أجل تدعيم الخطوط الخلفية للفريق.

وذكرت أن العديد من الأندية تسعى للظفر بخدمات بن علوان بعد تألقه اللافت مع بارما، حيث أبدت أندية أرسنال الإنجليزي وموناكو الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء الفرنسي اهتمامها بضمه، فضلاً عن ريال مدريد.

كما أفادت الصحيفة بأن رغبة ريال مدريد في التعاقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، ستصبح جامحة، في حال رحيل البرتغالي كوينتراو، المتوقع انتقاله إلى توتنهام الإنجليزي بعد إدراجه ضمن صفقة انتقال النجم الويلزي غاريث بيل إلى النادي الملكي.

وينحدر بن علوان من أصول تونسية وهو من مواليد عام 1987 في باغنولس سور سيز بفرنسا من أب تونسي وأم فرنسية، ويلعب كمدافع منذ عام 2007، حيث انضم إلى سانت إتيان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي عام 2010، حيث دافع عن ألوان نادي تشيزينيا، قبل أن يستقر مع بارما منذ عام 2012.

يُشار إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم وجَّه دعوة رسمية إلى بن علوان من أجل الانضمام لـ"نسور قرطاج" عام 2012، إلا أن اللاعب رفض تمثيله، آملاً نيل فرصة اللعب لمنتخب فرنسا الأول، بعد مثّل منتخب الشباب الفرنسي في مباراة واحدة.