ميتسو يخوض معركة "حياة" مع السرطان

لطالما حفّز المدرب الفرنسي برونو ميتسو في مسيرته الطويلة في كرة القدم لاعبيه بأنهم يخوضون "مباراة حياة أو موت"، ولكنه يواجه الموقف ذاته حالياً في معركته مع مرض السرطان الذي يأمل بالشفاء منه.

وقال المدرب الفرنسي في تصريح نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاربعاء: "أجل، أنا اليوم أخوض مباراة حياتي، إنني في منتصف المباراة وأريد الفوز بها قبل الوصول الى التمديد".

وتابع: "برغم الصدمة القوية، فإنني كنت دائماً إيجابياً ولن أستسلم".

ولميتسو (59 عاماً) صولات وجولات في الملاعب الخليجية، فقد حقق نجاحاً مهماً في الإمارات بقيادة منتخبها الى لقب بطل كأس الخليج للمرة الاولى في تاريخه في "خليجي 18" في أبوظبي عام 2007، ثم أهدى العين أول لقب في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا عام 2003، ثم انتقل الى تجربته الثالثة في هذا البلد مع الوصل حتى أواخر تشرين الاول/أكتوبر 2012، حيث قرر الرحيل بسبب المرض.

وكان ميتسو تولى تدريب الوصل لفترة وجيزة خلفاً للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا.

كما درّب ميتسو منتخب قطر بين 2008 و2011، والغرافة القطري في موسم 2011-2012، والاتحاد السعودي عام 2006.

ومن أبرز إنجازات ميتسو في عالم التدريب قيادته منتخب السنغال الى ربع نهائي مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، حين حقق أبرز المفاجآت بفوزه في المباراة الافتتاحية على منتخب فرنسا بطل مونديال 1998 بنتيجة 1-صفر.

وتحدث المدرب الفرنسي عن مراحل معاناته من المرض التي بدأت في تشرين الاول/أكتوبر الماضي قائلاً: "أجريت فحوصاً للدم وقالوا لي إنني أعاني من مرض السرطان وإنه في مرحلة متقدمة، سرطان الأمعاء والكبد والرئة، وإنه يتبقى لي ثلاثة أشهر.. وهنا كانت الصدمة كبيرة".

وبعد تسعة أشهر على اكتشاف المرض فقد ميتسو 17 كيلوغراماً من وزنه ويبدو عليه ذلك في الصور مع شعر قصير أيضاً، مع أنه اشتهر بشعره الطويل خلال مسيرته التدريبية.

ويتابع ميتسو بعد عودته الى فرنسا مع زوجته وأولاده الثلاثة: "كانت الصدمة كبيرة، كنت مع زوجتي فيفيان وكنا نبكي عند خروجنا من المستشفى، فكنت أفكر بأولادي وبكل شخص من حولي".

ومضى قائلاً: "بدأت العلاج الكيميائي فوراً وعندما ذهبت الى المستشفى كنت على كرسي المقعدين لأن جسمي حينها كان ضعيفاً، ولكن التوقف عن الجلسات كان خارج البحث".

وتطرق الى التعبير الذي كان يقوله للاعبيه عندما كان مدرباً بقوله: "كمدرب عادة تقول للاعبين مباراة اليوم هي مباراة حياة أو موت، ولكن الأمر ليس كذلك، أما اليوم، فأجل أنا أخوض مباراة حياتي".

وأشار الى أنه "رأى برنامجاً عن إريك أبيدال، إنه يمنح القوة والأمل للآخرين".

وأبيدال هو لاعب فرنسي خضع لعملية زرع كبد، وقد عاد أخيراً من برشلونة الإسباني الى فريقه السابق موناكو.

وأضاف ميتسو: "خضعت الى صورة ضوئية الاثنين الماضي وكانت أفضل بكثير، والطبيب الذي يعالجني كان سعيداً وأنا ايضاً".