نيمار "يستجدي" مدربه لإشراكه في أول مباراة

يبدو أن الواعد البرازيلي نيمار لم يتأقلم بعد مع فريقه برشلونة الإسباني, إذ يبدو اللاعب صاحب الـ21 عاماً غير معتادٍ على الجلوس على دكة الاحتياط بعدما أصبح نجماً لامعاً في سانتوس البرازيلي.

والتقطت عدسات المصورين لمباراة فريق برشلونة الإسباني الودية مع فريق ليتشيا جدانسك البولندي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما, اللاعب نيمار وهو يطالب ويستجدي الإدارة الفنية لبرشلونة بإشراكه في المباراة في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعد ملازمته لدكة البدلاء شوطاً كاملاً.

لكن الجهاز الفني للنادي الكاتالوني لم يشرك اللاعب إلا في الدقيقة 79 من عمر المباراة، أي قبل انتهاء المباراة بـ11 دقيقة, ليبدأ نيمار أول دقائقه في مسيرته الكروية مع النادي الكاتالوني.

وأحرز أهداف برشلونة اللاعب سيرجي روبيرتو في الدقيقة 26، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 56.