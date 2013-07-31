مشجع ينقل سالمو من الفتح إلى الاتحاد

انتحل مشجع رياضي في السعودية شخصية المهاجم الكونغولي دوريس سالمو، المحترف بفريق الفتح السعودي (حامل لقب الدوري)، عبر شبكة الإنترنت، وقام بإحراج اللاعب مع إدارة ناديه، بعد أن قام عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإعراب عن أمله في الرحيل عن الفتح والتوقيع لنادي اتحاد جدة في الموسم الرياضي المقبل.

وهذا ما دعا إلى انتشار شائعة في الأوساط الرياضية في اليومين الماضيين تفيد باقتراب سالمو من التوقيع مع اتحاد جدة بناءً على رغبة اللاعب الجامحة في خوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر، في معلومة غير صحيحة.

ووضعت إدارة الفتح حداً للشائعة حينما أكدت ارتباط سالمو بعقد مع النادي وعدم رغبة الطرفين في إلغاء العقد، مع تجديد الثقة باللاعب الذي بات أحد العناصر الهامة في الفريق.

يُذكر أن دوريس سالمو كان من اللاعبين الذين ساهموا بشكل كبير الموسم الماضي في حسم لقب الدوري لفريق الفتح حينما حلّ ثانياً في ترتيب الهدافين في الدوري السعودي بعد أن سجل 17 هدفاً في موسم واحد.