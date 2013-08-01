الاتحاد.. أزمة تسويق!

• لا أقصد من هذا تسويق عقود الرعاية, لأنه يبدو أن هناك معاناة تعانيها الأندية في هذا الملف لاسيما الاتحاد والنصر والأهلي وهو ما شكل حجر عثرة أمام الاتحاد في إتمام تعاقداته, وأمام النصر في التأخر في سداد مستحقات الاتفاق من صفقة الشهري, فيما يغرد الأهلي وحيداً خارج السرب في ظل دعم مالي قوي يجعل أمور الأهلي في السليم.

• وإن كان الأهلاويون يبالغون في تصوير مثالية أوضاع ناديهم في كل شيء وحتى صور المشاجرة بين سيزار وبصاص حولوها من مشكلة عادية يمكن أن تحدث في أي ناد إلى دليل محبة ومودة بين اللاعبين!.

• ومع ذلك فإن الاتحاد قطع شوطاً نحو زيادة مداخيل النادي بتوقيعه عقد الرعاية الفرعية مع شركة صلة في خطوة أثارت الجدل في الأوساط الاتحادية - كالعادة - ما بين مرحب وناقد لها ويبدو أننا في حاجة إلى معرفة الكثير من التفاصيل في هذا العقد والعقود الأخرى لكي نستطيع الحكم فيما إذا كانت هذه الخطوة في صالح النادي أم العكس.

• الأزمة التي أعنيها هي في عدم نجاح الادارة الاتحادية حتى الآن في التخلص من عقود اللاعبين غير المرغوب فيهم عبر تسويقهم لأندية أخرى عن طريق الانتقال النهائي أو بنظام الإعارة، حيث يتواجد في قائمة الفريق لاعبون غير مرغوب بهم من قبل المدرب ولكنهم يتدربون لعدم تحديد مصيرهم من قبل الادارة.

• وحقيقة لا أدري ماذا يفعل الدكتور منصور اليامي في النادي حيث إن هذا الملف هو من صميم مسؤولياته خصوصاً أنه عامل مشترك في أكثر من ادارة تعاقبت على النادي مما يعني أنه كان جزءاً من عمليات توقيع العقود بهذه المبالغ التي تورط بها النادي ولا يستطيع تصريفها الآن.

• محمد نور وإبراهيم هزازي تمت مخالصتهما مالياً بطريقة ليست في صالح النادي, وقبلهما مناف وصالح الصقري, والآن المنتشري والرهيب ومبروك - قبل أن يحتاجه الفريق لإيقاف الخيبري - موقفهم ما زال غامضا ويبدو النادي متورطا إزاءهم.

• هذا الملف سيظل عقبة أمام هذه الادارة وأي إدارة قادمة ما لم تتغير آلية التعاقدات في نادي الاتحاد!

نقلاً عن "النادي" السعودية