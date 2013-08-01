الكرة القطرية تودّع بينيتيز

ودّع نادي الجيش القطري، الخميس، محترفه الإكوادري كريستيان بينيتيز "تشو تشو" الذي توفي صباح الاثنين الماضي إثر أزمة قلبية، حسب البيان الطبي.

وكان من المقرر مغادرة الجثمان في الثانية من فجر اليوم لكن تأجل السفر الى الظهر بسبب عدم الحصول على تصاريح الطيران من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة كازابلانكا المغربية ومنها إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، حسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي القطري.

وتوفي النجم الإكوادوري صباح الاثنين الماضي بشكل مفاجئ نتيجة إصابته بسكتة قلبية حسب التقرير الطبي الذي صدر من الجهات الطبية الرسمية المسؤولة.

وحظي الجثمان بوداع رسمي من قبل المسؤولين عن الكرة القطرية ونادي الجيش، حيث كان في مقدمة الوداع سعود المهندي الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، وهاني بلان نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، وهي الجهة المشرفة على الدوري القطري، الى جانب حضور مسؤولي الجيش وعدد من لاعبي الفريق.

ورافق الجثمان الذي غادر على متن طائرة خاصة وفد رفيع المستوي من النادي لحضور مراسم الدفن والجنازة في الإكوادور، ضم ناصر العلي نائب رئيس النادي، وسعيد حصين الخيارين المستشار القانوني، ويوسف بخيت الكواري مدير الشؤون الرياضية والروماني رازفان لوسيسكو مدرب الفريق.

وقد قام لاعبو الجيش بتقديم قميص النادي الذي يحمل رقم (11) الذي ارتداه كريستيان إلى زوجته قبل مغادرتها الدوحة مع جثمان زوجها، ووقع اللاعبون عليه.

وسلم المدافع البرازيلي أندرسون، قائد الفريق، القميص بمطار الدوحة الى جانب (سي دي) خاص للمباراة الوحيدة التي شارك كريستيان فيها مع الجيش ضد نادي قطر.

ووجه السفير الإكوادوري بالدوحة قبلان أبي صعب الشكر لدولة قطر على اهتمامها الكبير وأيضاً السلطات القطرية على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بنقل جثمان اللاعب، وأشاد أيضاً بإدارة نادي الجيش على اهتمامها الكبير ومشاركتها للإكوادوريين أحزانهم.

وقال: "نشكرهم على الاهتمام الذي قاموا به وأبرزوه لتخليص المعاملات لنقل الجثمان، ونحن في الأساس نعتبر أن قطر والإكوادور دولتان صديقتان وبالتالي العمل الذي قاموا به مشكورين عليه كثيراً".

وتابع "خبر رحيل النجم الإكوادوري كريستيان بينيتيز كان بمثابة الفاجعة لكل دولة الإكوادور رئيساً وحكومة وشعباً، فالإكوادور كلها حالياً في مأتم وحالة حزن شديدة لخسارة مواطن إكوادوري مميز ورياضي مهم جداً للرياضة الإكوادورية".