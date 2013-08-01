الموسى: انتقال الشهراني لـ"الهلال" قانوني

نفى عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي القادسية السعودي، عبدالعزيز الموسى، الأنباء المتداولة حول وجود مشكلة في عقد انتقال اللاعب ياسر الشهراني للهلال، والتي تفيد بأن انتقال اللاعب مخالف للأنظمة والقوانين، وبأن عقده غير مثبت في لجنة الاحتراف السعودية أو كل من الهلال والقادسية.

وقال في تصريح لـ"العربية.نت": "كل ما يتداول في الإعلام غير صحيح تماماً. عقد الشهراني إعارة لمدة سنة ينتهي بالانتقال النهائي خلال الموسم الرياضي الحالي، وهو عقد ملزم للطرفين. للأسف بعض الإعلاميين يبحثون عن إثارة البلبلة وإدخال القادسية في مهاترات لتغطية أمور حاصله في بعض الأندية، والبعض الآخر هدفه محاربة إدارة النادي الحالية".

وأضاف الموسى قائلا ً"الهلال سدد جميع التزاماته المالية اتجاه نادي القادسية والمجدولة سابقاً وفق العقد المبرم، وكانت آخر دفعة قبل فترة قريبة، وهي شهادة يجب أن توضح للشارع الرياضي، ويجب التنويه بأنه تبقى دفعة من مبلغ العقد ولكن لم يحل وقتها حتى الآن".

ورفض الموسى الإفصاح عن المبلغ المدفوع من قبل إدارة الهلال خلال الفترة القريبة الماضية، وقال "لا أستطيع ذكر مبالغ، لأنها معلومات سرية ضمن بنود العقد المبرم، والعقد موثق في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما أفصح به الدكتور عبدالله البرقان قبل أيام".

واستطرد الموسى بقوله "بعودة للماضي يتذكر الجميع أن عقد ياسر الشهراني لم يوقع مع الهلال بسهولة إلا بعد أن أخذ القادسية كل ما يريده لإتمام الصفقة، وأستطيع التأكيد أن القادسية لا يحق له في الوقت الحالي رفع شكوى إلى لجنة الاحتراف حول تأخر مستحقات الشهراني، لأن جميع الالتزامات السابقة على نادي الهلال اتجاه الصفقة سددت في وقتها".

واختتم الموسى حديثه "ما يقال عن عدم قانونية عقد اللاعب ياسر الشهراني بحكم أن اللجنة المسيرة لأمور النادي حالياً ليست إدارة مكلفة من قبل رعاية الشباب رسمياً هو أمر عار من الصحة. الإدارة السابقة برئاسة عبدالله الهزاع هي من وقعت عقد انتقال ياسر الشهراني بالإعارة والمنتهي بالانتقال الكامل، وبما أن الهلال التزم بسداد المبالغ فالعقد صحيح رسمياً".

على جانب آخر، أكد رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور عبدالله البرقان، أنه لم يصله حتى الآن عقد انتقال اللاعب ياسر الشهراني للهلال. وقال لـ"العربية.نت": "لم يصلنا أي شيء فيما يخص عقد انتقال ياسر الشهراني من نادي القادسية إلى الهلال، وذلك لأن الهلال لم يرفع لنا حتى الآن أي أسماء تسجل في كشوفاته لا من لاعبين محليين ولا أجانب".

وأضاف "أرسلنا خطابات لجميع الأندية السعودية بضرورة القيام بكافة الإجراءات الإلزامية قبل الشروع في تسجيل اللاعبين من قبل اللجنة، وكان آخر الخطابات بتاريخ يوم 22 رمضان الماضي "قبل يومين"، أكدنا فيها على الأندية سرعة إنهاء كافة الالتزامات المادية قبل تاريخ 11 سبتمبر المقبل وإلا لن يسجل أي لاعب لنادٍ خالف التعليمات".

إلى ذلك استغرب غرم العمري، وكيل أعمال اللاعب يحيى الشهراني، الأنباء المتداولة ووصفها بالمضحكه، قائلاً "ما يدور في الإعلام عن صحة عقد ياسر الشهراني أمر مضحك بكل أمانة، أي عقد رسمي لانتقال توجد منه 3 نسخ، عقد مع الهلال وآخر مع القادسية والثالث يخص اللاعب. أؤكد للجميع أن العقد موجود في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأتمنى أن يحسم الأمر بشكل نهائي في الإعلام".