النصر يتسلم "وثيقة" انتقال الشهري رسمياً

تسلمت إدارة النصر رسمياً وثيقة انتقال اللاعب يحيى الشهري بعد أن وقعها رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري وصادق عليها بحضور مسؤول الاحتراف بالنادي جعفر السبيعي.

وكانت إدارة النصر قد سلمت عصر الثلاثاء الماضي إدارة الاتفاق مبلغ "8" ملايين ريال وهي القيمة المتبقية من حصة الاتفاق من صفقة انتقال يحيى الشهري للنصر.

من جانب آخر وقع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي عقداً مع شركة صلة الرياضية لتقوم بتسويق الحقوق التجارية للفريق الكروي الأول وبيع تذاكر المباريات التي تقام بالرياض لمدة سنة.

وعلى صعيد الفريق الكروي، تلقى مدرب الفريق كارينيو ضربة موجعة بعد تعرض متوسط ميدانه إبراهيم غالب لإصابة في تدريب الفريق بالإمارات، والتي أظهرت الفحوصات أنها عبارة عن التواء في ركبته اليسرى مع تمزق من الدرجة الأولى في الغضروف الداخلي ستبعده عن الفريق لمدة أسبوعين.

من جانبه يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الخميس أولى مبارياته في بطولة بني ياس الودية الدولية عندما يلاقي العربي الكويتي.