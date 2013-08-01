ألغيت قرعة مسابقة عربية لكرة القدم على مستوى الكبار بسبب اعتذار أو انسحاب «الراعي» الرسمي، وكانت المشكلات قد تكررت بين الاتحاد العربي لكرة القدم و«الراعي» منذ صيف العام الماضي بسبب مستوى المشاركات العربية في المسابقات والبطولات العربية.

وقد خلت الملاعب العربية هذا الصيف من أي نشاط رسمي عربي لكرة القدم، وكنت أكثر من تحدث في هذا الجانب، ليس بعد هذه الخلافات، بل قبل الرعاية وقبل ظهور الراعي لأن واقع كرة القدم العربية معروف ومكشوف لا يحتاج إلى عبقرية.

لا يجب أبدا أن نلوم الاتحاد ولا الأمين العام الخلوق النشط الرائع سعيد جمعان في ما يتعلق بعدم رغبة منتخبات وأندية عربية كثيرة في المشاركة في البطولات العربية، في ظل ازدحام البرامج وكثافة البطولات وكثرة الالتزامات، لذلك كنت أكرر وأطالب بضرورة الالتفات إلى:

- الندوات.

- دورات تطوير الإداريين والمدربين والإعلاميين والحكام.

- تنظيم بطولات ومسابقات تنشيطية اختيارية.

- الحرص على البطولات المجمعة في فصل الصيف.

- الإسهام واحتضان تكريم المعتزلين حديثا من نجوم كرة القدم العربية.

ومثل هذه المناسبات تحتاج إلى اتصال مباشر بين الاتحاد ووسائل الإعلام، وفي مقدمتها القنوات التلفزيونية، وعلينا أن نعترف بأن المباريات العربية ليست جذابة للقنوات كما هي البطولات القارية والعالمية، واللافت للنظر أن «الراعي» العربي كان هو نفسه «راعي» بطولات آسيا ودورة الخليج، ولا شك أنه وجد أن ثمة فرقا كبيرا بين منافسات آسيا والمنافسات العربية غير الجذابة، حيث تتقاعس وتتجاهل المنتخبات والأندية المشاركة فيها، إما بسبب الخوف من المواجهة وحساسيتها وإما خشية الإرهاق، وربما الإصابات في ظل ازدحام البرامج. أما في ما يتعلق ببطولة الأندية التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب فأزعم أنها لم تنجح، بل إن الفشل صاحب البطولة حتى عندما كانت شركة سابقة تشرف على رعايتها في مرحلة عثمان السعد.

قلت إن على الاتحاد أن يغير سياسته واستراتيجيته، ولماذا الإصرار على تنظيم بطولة للمنتخبات أو مسابقة للأندية بشكل دوري.. علينا أن نتوقع أن من الصعب أن تشارك كل المنتخبات العربية القوية، ومن الصعب أن نشاهد الأهلي المصري، والهلال السعودي، والاتحاد السعودي، والرجاء البيضاوي، والترجي التونسي، والأفريقي، والوداد، والأهلي السعودي، والمولودية، والسد القطري، والزمالك، والمريخ السوداني، والقادسية الكويتي، والعين الإماراتي، وبقية الأندية العربية القوية في مسابقة واحدة.

ستظل نظرتنا لهذه البطولات على أنها اختيارية غير ملزمة، لذلك أتمنى أن نرفع من أهمية هذا الاتحاد بأن يكون اتحادا للإعداد وتجهيز الأندية والمنتخبات العربية عن طريق إقامة منافسات تنشيطية غير ملزمة في الأوقات المناسبة مع الحرص على دورات التطوير رفيعة المستوى.

نقلاً عن "الشرق الأوسط" اللندنية