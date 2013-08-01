توتنهام يتعاقد رسمياً مع سولدادو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي رسمياً عن ضمه لمهاجم نادي فالنسيا الإسباني روبرتو سولدادو في صفقة قدرت بـ30 مليون يورو.

وقال أمادو سالفو، رئيس نادي فالنسيا الإسباني، في تصريحات لصحيفة (EL mundo) الاسبانية أمس: "الصفقة مع توتنهام اكتملت. لكن حدثت مشكلة بين سولدادو ووكيل أعماله ولن يترك اللاعب النادي حتى يتم التوصل إلى حل للمشكلة".

وكان سولدادو قد ودّع زملاءه في فالنسيا صباح اليوم على أن يسافر الى لندن مساء اليوم لإجراء الكشف الطبي من قبل النادي الانجليزي تمهيداً لانضمامه للفريق الذي سيغيب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

وأحرز سولدادو 59 هدفاً خلال 101 مشاركة مع ناديه الإسباني فالنسيا خلال ثلاثة أعوام قضاها بين جدران النادي الإسباني, ويعتبر سولدادو من أبناء نادي ريال مدريد الإسباني إذ تخرج من الفريق الرديف للنادي الملكي قبل أن يتم تصعيده إلا أن نادي ريال مدريد اتخذ قراراً بإعارته لفريق أوساسونا ومن ثم تم بيع بطاقته كاملة لفريق خيتافي ومنه الى فالنسيا.