غيرارد لـ"سواريز": لا تلتفت لعرض أرسنال

طلب ستيفن غيرارد، قائد ليفربول، من زميله لويس سواريز بعدم الالتفات الى عرض آرسنال، وقال اإن انتقال مهاجم أوروغواي الى غريمه المحلي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لن يمثل خطوة الى الامام.

وتقدم آرسنال بعرضين لضم سواريز وجاء العرض الأخير بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (60.64 مليون دولار).

ويعتقد غيرارد أن آرسنال أحد ثلاثة أندية تتنافس على المركز الرابع والتأهل الى دوري أبطال أوروبا بجانب ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي.

وقال غيرارد لصحيفة "ديلي تلغراف"، الخميس: "لا أعتقد أن آرسنال يمثل خطوة للأمام. يتنافس ليفربول وآرسنال وتوتنهام على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. الأمر المثالي هو الاحتفاظ بسواريز وإتمام صفقة أو صفقتين فيما يفقد توتنهام جهود جاريث بيل".

وأضاف "بالطبع نحن نبتعد قليلاً عن الثلاثة الكبار (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي) وهم مراكز القوى حالياً".

وتابع "لا أريد التقليل من احترامي لآرسنال. إنه فريق رائع ويملك مدربا أكن له قدراً هائلاً من الاحترام. لكن نحن كذلك أيضاً".

ورفض ليفربول عرضي آرسنال ويعتقد غيرارد أن ناديه سيحتفظ بمهاجم أوروغواي وأن خطه الامام يحتاج للتدعيم إذا أراد التطلع للمستقبل.

وقال غيرارد: "نريد لاعباً واحداً يمكنه اللعب في أحد مراكز الهجوم والعمل مع سواريز".

وأضاف "لذلك نحن نتفاوض من أجل الاحتفاظ بسواريز لأنه اذا فقدناه فإننا سنتراجع خطوة الى الوراء. إنه أفضل لاعب كرة قدم لعبت معه".