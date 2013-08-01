رئيس توتنهام "يستسلم" ويوافق على رحيل بال

يوشك فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على إنهاء أكبر صفقة انتقال في التاريخ بالحصول على خدمات النجم الويلزي جاريث بال، جناح فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، حسب ما أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية الخميس.

وذكرت "آس" أن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، وافق أخيراً على بيع بال إلى ريال مدريد، بعد أسابيع من المحاولات التي قام بها رئيس النادي للحفاظ على اللاعب داخل ملعب واين هارت لين بلندن.

وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 120 مليون يورو (2ر159 مليون دولار)، وستكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وكان ريال مدريد هو صاحب أغلى صفقة أيضاً سابقاً حينما اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 96 مليون يورو عام 2009.

كما أوضحت الصحيفة أن ليفي وعد جاريث بال (24 عاماً) بأنه لن يعارض بيعه في حالة عدم تأهل توتنهام إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل توتنهام في التأهل لدوري الأبطال بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الرابع المؤهل للبطولة.

وأضافت "آس" أنه مازال موقف فابيو كوينتراو وأنخيل دي ماريا ولوكا مودريتش، الذي انتقل لريال مدريد قادماً من توتنهام العام الماضي، وألفاردو موراتا غامضاً فيما يتعلق بأن يكون أي منهم جزءاً من الصفقة.

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ليفي لن يوافق على بيع بال حتى يحسم الفريق الإنجليزي صفقة انتقال مهاجم بلنسية الإسباني روبرتو سولدادو لصفوفه.

ويتواجد فريق ريال مدريد حالياً في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، إلى الانتهاء من صفقة انتقال جاريث بال في أقرب وقت.

وصرح أنشيلوتي: "من الصعب التحدث بشأن جاريث بال لأنه ليس لاعباً في ريال مدريد حتى الآن. علينا أن ننتظر ما سيحدث".

وأضاف المدرب الإيطالي أنه لا يفضل بيع لوكا مودريتش، حيث قال: "مودريتش يعد لاعباً هاماً بالنسبة لنا. وسيلعب معنا هذا الموسم".