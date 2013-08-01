كلوب: لا توجد أي مشاكل مع ليفاندوفسكي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي من الدوري الألماني لكرة القدم، أنه لا يرى أي مشاكل مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال كلوب: "كل الأمور تسير وفقاً لترتيب معين، كل ما عليك فعله أن تتحدث له عن قرب".

وأعرب ليفاندوفسكي عن شعوره بتعرضه للخداع من قبل نادي دورتموند بعد رفض انتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ بطل الثلاثية التاريخية.

وأشار كلوب "كل ما يمكنني قوله إنني لا أعاني من أي مشاكل مع ليفاندوفسكي، هذه المسألة انتهت برمتها".

وصرح ليفاندوفسكي في مقابلة مع صحيفة "فاكت" البولندية الواسعة الانتشار نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الاربعاء: "لا أخفي أنني أشعر بالتعرض للخيانة. المسؤولون في النادي يقولون لي شيئاً ما، ثم يتضح أنه يختلف تماماً عما سبق الاتفاق عليه".

وأوضح أن مسؤولي بوروسيا دورتموند خالفوا وعدهم حينما لم يوافقوا على رحيله قبل انتهاء عقده الذي ينتهي عام 2014، كما خالفوا أيضاً وعدهم له بزيادة راتبه في الموسم الجديد.

وأحرز ليفاندوفسكي 24 هدفاً في الدوري الألماني (البوندسليغا) و10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا من ضمنها أربعة أهداف في مرمى ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

وافتقد دورتموند لخدمات نجم وسط الملعب ماريو جوتزه الذي انضم للغريم التقليدي بايرن ميونيخ في الصيف مقابل 37 مليون يورو (49 مليون دولار).

ومن الممكن أن يشكّل بيع ليفاندوفسكي ضربة قوية أخرى لدورتموند ولذلك يؤكد مسؤولوه أنه ليس للبيع هذا العام حتى لو لم يستفيدوا من المقابل المادي لبيعه في العام المقبل.

وتعهّد ليفاندوفسكي بإعطاء كل ما لديه لدورتموند، الذي تغلب على بايرن ميونيخ 4/2 يوم السبت الماضي في كأس السوبر الألماني، ولكنه لا يعلم ما إذا كان شعوره بالإحباط من شأنه التأثير على أدائه مع الفريق في مرحلة ما.

وأكد اللاعب البولندي "أؤدي بنسبة 100% سواء في التدريبات أو المباريات، أنا لاعب كرة محترف وأريد تسجيل العديد من الأهداف كلما أتيح لي ذلك ولكني لا أعرف ما إذا كان الموقف سيؤثر على بالسلب في لحظة ما في المستقبل أم لا".

ومن جانبه قال هانز يواخيم فاتسكه المدير العام لفريق بوروسيا دورتموند لقناة سبورت 1 إنه يتفهم خيبة الأمل التي يشعر بها ليفاندوفسكي وعاتبه على ذلك (ومدير الكرة مايكل زورك) ولكن يتعين عليه اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي".