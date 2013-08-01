ليفاندوفسكي.. "مستاء" من البقاء مع دورتموند

أعرب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن شعوره بالاستياء من عدم رحيله عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم والانتقال إلى فريق بايرن ميونيخ بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

وصرح ليفاندوفسكي في مقابلة مع صحيفة فاكت البولندية الواسعة الانتشار نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاربعاء "لا أخفي أنني أشعر بالتعرض للخيانة. المسؤولون في النادي يقولون لي شيئا ما، ثم يتضح أنه يختلف تماما عما سبق الاتفاق عليه".

وأوضح ليفاندوفسكي أن مسؤولي بوروسيا دورتموند خالفوا وعدهم حينما لم يوافقوا على رحيله قبل انتهاء عقده الذي ينتهي عام 2014، كما خالفوا أيضا وعدهم له بزيادة راتبه في الموسم الجديد.

وأحرز ليفاندوفسكي 24 هدفا في الدوري الألماني (البوندسليجا) وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا من ضمنها أربعة أهداف في مرمى ريال مدريد الأسباني في ذهاب الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

وافتقد دورتموند لخدمات نجم وسط الملعب ماريو جوتزه الذي انضم للغريم التقليدي بايرن ميونيخ في الصيف مقابل 37 مليون يورو (49 مليون دولار).

ومن الممكن أن يشكل بيع ليفاندوفسكي ضربة قوية أخرى لدورتموند ولذلك يؤكد مسؤولوه أنه ليس للبيع هذا العام حتي لو لم يستفيدوا من المقابل المادي لبيعه في العام المقبل.

وتعهد ليفاندوفسكي بإعطاء كل ما لديه لدورتموند، الذي تغلب على بايرن ميونيخ 4/2 يوم السبت الماضي في كأس السوبر الألماني، ولكنه لا يعلم ما إذا كان شعوره بالإحباط من شأنه التأثير على أدائه مع الفريق في مرحلة ما.

وأكد اللاعب البولندي "أؤدي بنسبة مئة في المئة سواء في التدريبات أو المباريات، أنا لاعب كرة محترف وأريد تسجيل العديد من الأهداف كلما أتيح لي ذلك، ولكني لا أعرف ما إذا كان الموقف سيؤثر علي بالسلب في لحظة ما في المستقبل أم لا".

من جانبه قال هانز يواخيم فاتسكه المدير العام لفريق بوروسيا دورتموند لقناة سبورت 1 أنه يتفهم خيبة الأمل التي يشعر بها ليفاندوفسكي وعاتبه على ذلك (ومدير الكرة مايكل زورك) ولكن يتعين عليه اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي".