نيمار يعيش حلم الطفولة مع نجمه المفضل ميسي

قال المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إنه يعيش حلم الطفولة مع نجمه الأرجنتيني المفضل ليونيل ميسي بعد انتقاله الى النادي الكاتالوني من سانتوس البرازيلي في نهاية الموسم الماضي.

وشارك نيمار (21 عاماً) لأول مرة مع برشلونة عندما نزل بديلاً في مباراة ودية أقيمت في بولندا يوم الثلاثاء الماضي وربما يشارك مع الفريق في ملعبه نو كامب للمرة الاولى يوم الجمعة في مباراة ودية أخرى أمام سانتوس.

وقال نيمار في مؤتمر صحافي بعد تدريبات الفريق، الخميس: "أثناء التدريبات أشعر بأنني في حلم.. حلم الطفولة يتحقق الآن.. عندما أرى ميسي او تشابي او اندريس انيستا او كارليس بويول اشعر بسعادة بالغة وأشعر بالاطمئنان".

وسيبدأ برشلونة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الاسباني بعد نحو ثلاثة أسابيع باللعب على أرضه وأمام جماهيره في مواجهة ليفانتي أملاً في الفوز باللقب للمرة الخامسة في ستة أعوام.