أيوفي: لم أشكُ النصر لـ"فيفا" بسبب جماهيره

أكد الإكوادوري خايمي أيوفي، مهاجم النصر السعودي، أن حب جماهير ناديه السابق له وقف أمام رغبته في تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال في اتصال هاتفي مع قناة "العربية": "أحترم وأقدر إدارة نادي النصر لكني لا أعلم لماذا يعاملونني هكذا؟ لم يدفعوا لي حتى هذا اليوم على الرغم من أنني قدمت كل ما لديّ لهم، نادي النصر لم يدفع لي مستحقاتي عن 6 شهور".

وأضاف: "أنا أعشق جماهير النصر، وللعلم ما دفعني لعدم شكوى النصر لـ"فيفا" هو حبهم لي.. فقط أرسلت فاكساً وبياناً رسمياً مني للاتحاد السعودي".

فيما عبّر أيوفي عن حبه للسعودية والإسلام فيها قائلاً: "أحب السعودية جداً، وأحب أيضاً الإسلام هناك، والمسلمون دائماً ما كانوا يمثلون لي رمزاً للأمانة، أتمنى أن يكون ذلك صحيحاً وأن يدفعوا لي، لكن من الصعب للغاية أن تعيش 6 أشهر دون أن تأخذ راتبك، لكنني أكرر أنا أعشق جماهير نادي النصر".

وأكد أيوفي أن النصر هو مَنْ نكث وعده قائلاً: "نادي النصر لم يكونوا على قدر كافٍ من الجدية، اتفقت معهم أثناء إصابتي على أنه سيتم استبدالي بخاريستياس اليوناني بوضع اسمه في القائمة بدلاً مني مقابل أنهم ملتزمون بدفع باقي مستحقاتي، لكنهم لم يفعلوا ذلك".