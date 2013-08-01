"بال".. يرفض الاستمرار مع توتنهام

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة سكاي سبورتس الرياضية أن المهاجم الويلزي غاريث بال ترك أمس الأربعاء تدريبات الفريق بعد أن أبلغ المدرب البرتغالي اندريه فياش-بواش برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأمضى بال نحو 5 ساعات في المركز التدريبي لتوتنهام وأبلغ في هذه الأثناء فياش-بواش بنيته الانتقال إلى الفريق الملكي الإسباني بعد أن تعززت الشائعات بأن الأخير قدم عرضا مغريا قد يشكل صفقة قياسية في تاريخ الانتقالات.

وكان فياش-بواش أكد خلال جولة توتنهام الآسيوية إلى هونغ كونغ الأسبوع الماضي أن ناديه دخل في مفاوضات مع بال، وهو لاعب من طراز رفيع سجل 26 هدفا في الموسم المنصرم، من أجل إبرام عقد جديد معه.

وعبر حينها عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق معه تاركا الباب على مصراعيه أمام الاحتمالات حين قال إنه حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق بهذا الشأن.

وتشير الصحافة البريطانية والإسبانية منذ فترة إلى أن صفقة بال قد تتجاوز قيمة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى ريال مدريد عام 2009 والتي وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار، 92 مليون يورو).