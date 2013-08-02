أرسنال يواصل سعيه للتعاقد مع "سواريز"

قال الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال، المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لم يفقد الأمل في إمكانية التعاقد مع مهاجم ليفربول ومنتخب اوروغواي لويس سواريز رغم أن ليفربول رفض عرضين سابقين للنادي اللندني.

وقال المدرب الفرنسي قبل مباراة إعدادية لفريقه في كأس طيران الإمارات "سنحترم كل رغبات ليفربول تماماً. نريد أن نتعاقد مع اللاعب إذا تسنى ذلك لنا مالياً بشكل ودي".

وأضاف فينغر قوله "نحن نعمل بكل جدية على كل القضايا التي تهمنا".

وقد سبق وأكد ليفربول رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم سواريز.

وكان سواريز محوراً لعرضين قدمهما أرسنال، وكان الثاني لافتاً للنظر بقيمة 40 مليوناً وجنيه إسترليني واحد، وفقاً لما ذكرته وسائل غعلام بريطانية، وهو ما يلزم ليفربول بإبلاغ اللاعب عن العرض حسب بنود عقده.

وكأس طيران الإمارات هي بطولة ودية يشارك فيها اربعة أندية هي أرسنال وغلطة سراي التركي ونابولي الإيطالي وبورتو البرتغالي، وتستمر يومين بداية من يوم السبت.