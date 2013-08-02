الأهلي والزمالك يبحثان عن الفوز في دوري الأبطال

يبحث قطبا الكرة المصرية الأهلي حامل اللقب، وغريمه الزمالك، عن تحقيق فوزهما الأول، وذلك بعد أن استهلا مشواريهما في منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بمواجهة بعضهما في مباراة نارية انتهت بالتعادل 1-1.

وتبدو مهمة الأهلي أسهل من غريمه المحلي، إذ "يستضيف" بعد غد الأحد اورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي، فيما يلعب الزمالك خارج قواعده في اليوم ذاته أمام ليبوباردز الكونغولي خارج قواعده.

وستقام مباراة الأهلي وأورلاندو على ملعب الجونة بمحافظة البحر الأحمر، كما كانت الحال في المباراة الأولى التي كانت مقررة بملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وأكد مدير الكرة في الأهلي، سيد عبدالحفيظ، أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، بسبب إقامتها فى ملعب الجونة في شهر رمضان بعد أن رفض الاتحاد الإفريقي تأجيلها إلى ما بعد عيد الفطر، واضطرار اللاعبين على خوضها وهم صائمون في ظل طقس حار، مما يعطي أفضلية للفريق الضيف.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن "هذه الظروف أمر واقع لا بد من التعامل معه في ظل الأوضاع غير المستقرة في البلاد"، موضحاً أن الفوز في هذه المباراة والحصول على 3 نقاط أمر ضروري جداً في مشوار الصعود للدور نصف النهائي.

وبدوره، اكد المدير الفني للأهلي، محمد يوسف، صعوبة اللقاء أمام أورلاندو بايريتس نتيجة إقامتها في رمضان في ظل طقس حار، "لكن مجموعة اللاعبين تمتلك من الخبرات ما يجعلها تتعامل مع هذه الظروف الصعبة"، موضحاً أنه لا يوجد حل آخر أمام فريقه.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراته الرسمية الثانية بقيادة يوسف الذي خلف حسام البدري المنتقل إلى التدريب في ليبيا.

أما بالنسبة للزمالك الذي استبعد كلاً من عبدالواحد السيد وأحمد حسن بسبب تهديد الثنائي بعدم اللعب نتيجة تأخر حصولهما على مستحقاتهما المالية، فرأى المدرب العام أسامة نبيه أن الظروف التي ستقام فيها المباراة أمام ليوباردز ستكون أقل صعوبة من الظروف التي أقيمت فيها المباراة أمام الأهلي.

وأوضح أن درجة الحرارة بالكونغو تصل إلى 23 درجة مئوية، ولن يعاني لاعبو الفريق من ارتفاع درجة الحرارة مثلما عانى الزمالك في لقاء القمة، مشدداً على أن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز.

واعتبر نبيه أن الغيابات التى يعاني منها الأهلي، وأبرزها لنور السيد وصلاح سليمان بسبب الإيقاف، ستكون مؤثرة على الفريق.

أما المدير الفني حلمي طولان، فأكد بدوره أهمية مباراة فريقه أمام ليوباردز، واصفاً إياها بالمواجهة الفاصلة والحاسمة في مشوار الزمالك في المجموعة ونحو اللقب القاري.

وأشار طولان إلى أن فوز الزمالك بالمباراة سيرسم بشكل كبير ملامح المجموعة وموقف الفريق الأبيض فيها، وبالتالي فإن فريقه سيسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

تجدر الإشارة إلى أن الأندية الأربعة في هذه المجموعة متعادلة من حيث النقاط، وذلك لأن مباراة أرولاندو بايريتس وليوباردز في الجولة الاولى انتهت صفر-صفر.

وفي المجموعة الثانية، يسعى الترجي الرياضي التونسي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام مضيفه ريكرياتيفو دو ليبولا الأنغولي صفر-1، وذلك عندما يستضيف غداً السبت كوتون سبور الكاميروني الذي يفتتح مشواره في المجموعة بعد أن تأجلت مباراته مع ضيفه سيوي سبور العاجي إلى السبت المقبل.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، يبحث ريكرياتيفو عن تعزيز صدارته بفوز ثانً عندما يحل ضيفاً غداً أيضاً على سيوي سبور.