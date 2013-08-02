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النصر يهزم العربي الكويتي في بطولة بني ياس

المصدر: العربية.نت
النصر نجح في التأهل للنهائي
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فاز فريق النصر السعودي على نظيره العربي الكويتي 3-1 في بطولة بني ياس الودية.

وتقدم النصر أولاً عن طريق البرازيلي باستوس في الدقيقة "60" عن طريق ركلة جزاء تسبب بها محمد نور, ونجح العربي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة "70" عن طريق مهاجمه حسين الموسوي.

ونجح النصر في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة "72" برأسية مهاجمه حسن الراهب, قبل أن يعزز اللاعب عوض خميس تقدم النصر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة "78".

وسيلعب النصر المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع المستضيف بني ياس، الذي فاز على ظفار بركلات الترجيح, وسيلعب العربي الكويتي وظفار العماني على المركز الثالث غداً السبت.

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