ايسكو "يبهر" المدريديين بصناعة هدف من منتصف الملعب

أبهر الوافد الجديد للنادي الملكي إيسكو الاركون، جماهير ريال مدريد بصناعة رائعة من بعد منتصف الملعب بقليل لهدف ريال مدريد الثاني الذي أحرزه الفرنسي كريم بنزيمة في مباراة فريقه الملكي مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في إطار استعدادات النادي الأبيض للموسم المقبل.

وأظهر الواعد ايسكو مهارات عالية طوال المبارة زينها بصناعة عالمية بخارج القدم للهدف الثاني لريال مدريد تنم عن موهبة ورؤية عالية لجميع أطراف الملعب، ليقدم أوراق اعتماده رسمياً في تشكيلة الفريق الملكي.

وكان ايسكو قد ساهم في قيادة فريقه للصعود لدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم قبل أن يتم إقصاؤه على يد بروسيا دورتموند وصيف البطولة.

يذكر أن ايسكو قد كلف خزائن النادي الملكي 30 مليون يورو لاستقدامه من فريق مالاغا الإسباني، ويعود الفضل في التعاقد مع الواعد صاحب الـ21 عاماً إلى مساعد المدير الفني الإيطالي كارلو انشلوتي، الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان قد أقنع اللاعب بالانضمام للفريق الملكي بعدما أكد له أنه سيشارك باستمرارية مع الفريق، وذلك بعد دخول مانشستر سيتي الإنجليزي على الخط التعاقد مع اللاعب الذي قاد منتخبه الإسباني للفوز ببطولة الأمم الأوروبية للشباب والتي أقيمت في إسرائيل منذ شهرين.