بيليه: "نيمار" سيُزيح "ميسي" عن عرشه

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلية، إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه" بمستوى مواطنه الوافد الجديد إلى نادي برشلونة الإسباني، الدولي نيمار دا سيلفا، معرباً عن ثقته التامة في قدرته على إزاحة زميله بالفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي عن عرش الكرة الذهبية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحاً للجوهرة السوداء أكد فيه أن انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني سيدفع بمستوى اللاعب نحو الأمام، وسيزيد من خبرته قبل المشاركة في كأس العالم.

ولم يُخفِ اللاعب الوحيد الذي تُوج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، إعجابه اللامتناهي بقدرات "نيمار"، لافتاً إلى أنه سيقود منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم المقررة إقامتها في بلاد السامبا صيف العالم المقبل.

وأبدى "بيليه" ثقته التامة في قدرة مواطنه اليافع على التأقلم والانسجام في الملاعب الأوروبية ليُصبح اللاعب الأفضل في العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن "نيمار" سيتفوق على زميله في الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو في المستقبل القريب.

وأشار الجوهرة السوداء إلى أن مواطنه "نيمار" يُعد واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، موضحاً أنه يفتقد بالوقت الحالي للخبرة التي يمتلكها اللاعب الأرجنتيني، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.

يُذكر أن "نيمار" قد صرح مراراً وتكراراً بأن زميله بالفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، وأنه قد انتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني من أجل مساعدته على الاستمرار في تألقه.