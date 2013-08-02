بيليه يرشح البرازيل وإسبانيا وألمانيا لـ"لقب" المونديال

توقع الأسطورة البرازيلي بيليه أن منتخب بلاده سيخوض نهائي كأس العالم ألفين وأربعة عشر أمام إسبانيا أو ألمانيا ما يثير الذاكرة إلى تصريحات مشابهة أطلقها الجوهرة السمراء في السنوات الماضية ..

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إن أردت أن تفوز بلقب كل ما عليك هو أن تستمع لبيليه وتنفذ عكس ما يقول" تصريح أطلقه لويس فيليب سكولاري، مدرب البرازيل واصفاً توقعات أسطورة كرة القدم بيليه والذي اشتهر بتوقعاته الخاطئة على مر سنين.

عدد هائل من التوقعات الخاطئة في رصيد الجوهرة السوداء في السنوات الماضية، وأحياناً تنقلب إلى لعنة على من يتوقع لهم النجاح.



عام1991 في كأس العالم للناشئين توقع بيليه أن يكون نجم غانا الصاعد "ني لامتي" خليفته, وأطلق عليه لقب بيليه الجديد.. الحصيلة: ني لامتي يفشل في تطوير موهبته، ويقول بنفسه إنه ملعون بـ"قوى سوداء"... وتنتهي حياته الشخصية بطريقة مأساوية بموت اثنين من أطفاله..!



كأس العالم 94.. توقع بيليه.. كولمبيا ستفوز باللقب... الحصيلة.. كولومبيا تخرج من الدور الأول منهية المجموعة في ذيلها، ومدافعها أندرياس إسكوبار- الذي أحرز هدفاً في مرماه - يُردي قتيلاً بالرشاشات من قبل مشجعين غاضبين بعد عودته إلى بلاده.



كأس العالم 98 في فرنسا... توقع بيليه.. إسبانيا ستحقق اللقب.. الحصيلة.. إسبانيا تخرج بطريقة مذلة من الدور الأول.



كأس العالم 2002 توقع بيليه.. الأرجنتين وفرنسا في النهائي والصين ستتأهل للدور التالي من مجموعتها التي تضم البرازيل، وتركيا وكوستاريكا.. الحصيلة.. كلا المنتخبين الكبيرين خارج البطولة من الدور الأول.. والصين تنهي المجموعة في ذيلها بدون أي فوز، أي تعادل، أي نقطة، أي هدف بالإضافة إلى فارق أهداف سالب تسعة ..



في مونديال كوريا واليابان أيضا توقع بيليه خروج البرازيل من الدور الأول.. الحصيلة رفع السيلساو كأس العالم.



بيليه توقع أيضاً فوز فريق إفريقي بكأس العالم قبل العام 2010 .. روماريو أعلن يوماً ما أن "بيليه يكون شاعراً حينما يبقي فمه مغلقاً".. البرازيليون باتوا في خوف من توقعات بيليه والتي قد تقضي على أمل بلادهم بالتتويج في ريو دي جانيرو العام المقبل.