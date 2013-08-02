تدخل عنيف يسبب معركة بين لاعبي تشلسي وإنتر ميلان

ارتكب لاعب وسط انتر ميلان الإيطالي، هوجو كامبانيارو، خطأ عنيفاً على قائد تشلسي الإنجليزي جون تيري، مما تسبب في نشوب معركة بالأيدي بين الفريقين، وذلك في مباراتهما أمس في بطولة جينيس الودية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتدخل كامبانيارو على قدم قائد البلوز بعنف شديد لا يتناسب مع كونها مباراة ودية، ليصرخ تيري ليسمع دوي صراخه في الملعب كله الذي بدوره دفع الحكم ألا يتوانى في إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوسط الأرجنتيني صاحب الـ33 عاماً.

لكن تيري استطاع أن يشفي غليله بخبث ودهاء لم يلاحظه الحكم بعدما تدخل على قدم كامبانيارو بعد تدخل كامبانيارو عليه، هو بدوره الذي أدى إلى نشوب عراك بالأيدي بين نجوم تشلسي الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي.

يذكر أن المبارة انتهت بفوز فريق تشلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي أوسكار واللاعب البلجيكي ادين ازارد، وبذلك يلتقي تشلسي الإنجليزي مع نادي ميلان الإيطالي في الرابع من أغسطس الجاري في الجولة المقبلة من البطولة الودية.