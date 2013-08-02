جنازة في الإكوادور

ليس من باب المصادفة وليست هي ليلة قدر جديد يطيح من اعلى برج النجومية المرتقبة بوافد جديد لدوري يطلق عليه الاشقاء القطريون ( دوري النجوم )، كما انها ليست المرة الاولى التي يغادر فيها لاعب ارض الملاعب بل ودار الحياة متجها الى دار الاخرة، فتلك اقدار ليس بيد المقدور عليهم، انما، تبقى الأعمار والأرزاق وفقا لمشيئة ( قدر الله ما شاء فعل )، لذا فان وقع البيان مع كل مفاجئته وأحزانه المعززة بفقدان الراحل تشوشو، اثر مرض سريع اوضح البيان الرسمي اشياء عنه، ربما قد لا تكفي وتزيل وقع المفاجئة، ان لم تكن شكوكها، في ظل حدث خبري رياضي له وقع الزلزال وان لم يأخذ مداه المفترض حتى الان .

مع كل تلك الجلبة والالم والحزن مفترض التخييم على معسكر واروقة نادي الجيش القطري بعد حادثة الرحيل المفاجئ، الا ان الأمور يجب ان تاخذ، انسيابيتها الطبيعية، في ظل احداث عديدة وقعت، وراح ضحيتها نجوم كرويين ربما هم اكثر شهرة من فقيد نادي الجيش الأكوادوري تشوشو، وان كان الموت اثناء المباريات او خارجها، فان القدر لا يمهل في التوقيت والمكان، واوامر الرب تنفذ وفق مشيئة لا تاخذ بالحسبان عواطف الجماهير او عقود واجندات الاندية مهما كانت تكاليفها المادية ونسبة قاعدتها الجماهيرية.

تلك من المسلمات القدرية والطبية والانسانية والادارية والرياضية، الا أن ثمة اسئلة يفترض ان تطرح بقوة من اجل الدراسة والافادة والخبرة التجاربية مهما كانت قساوتها، من قبيل جاهزية اللاعب من الناحية الصحية، سيما وانه مفترض الفحص والتدقيق ( والتجييك ) ( كلمة شعبية عراقية تعني، تقليب ودراسة الموقف من كل جوانبه قبل التوقيع الرسمي عليه )، ثم ان المرض الذي مات فيه اللاعب ( الزائدة الدودية ) كما اعلن في وسائل الاعلام، ليس بالمرض الخطير عصي العلاج او حتمي الموت، بمعنى ان ساعات من الانذار الالمي للمريض يفرض إتاحة فرصة كافية للعلاج واجراء حتى العمليات، التي أصبحت من قبيل ( الدواء البدائي لهكذا امراض بسيطة في علتها ودوائها خصوصا في دولة خليجية، ما شاء الله عليها، تتوفر بها كل وسائل الانسانية المطلوبة ) .

قرات في اخبار معينة، لا اعرف مدى صحتها او دقتها او منسوبيتها المصدرية، ان عائلة اللاعب الإكوادوري كريستيان بينيتيز الشهير بـ\»تشوشو\» قالت : ( أنه كان بالإمكان تفادي موت ابنهما إذا تلقى العلاج الكافي والسريع في قطر) واضاف الخبر على لسان آرمين بينيتز، والد الفقيد : \»كان من الممكن تفادي موته إذا كان قد تم إسعافه سريعاً\»، لقد \»انتظرنا ساعتين كاملتين دون أي عناية طبية تذكر، تشوشو في كلماته الأخيرة طالب برعاية أبنائه عندما شعر بأن الموت قريب منه\». ذات الكلمات مع نغمة أحزان ورجاء ظاهري اطلقت على لسان زوجة اللاعب المفجوعة مع عائلته . ونحن هنا بالوقت الذي نعزي جماهير وإدارة نادي الجيش القطري بالحادث المؤلم، كما نتقدم لعائلة الفقيد والاتحاد القطري بذات المشاعر الجياشة القابلة بقضاء الله وقدره، مع التاكيد على ضرورة وضع العملية كلها تحت مسبر التحليل للافادة والخبرة لنواح متعددة، اما وصايا تشو شو، التي قيل انه طالب الاهتمام بعائلته واولاده، فكلنا ثقة بان اهلنا في الخليج العربي جميعا وليس في قطر فحسب سيؤدون الواجب وزيادة .. والله ولي التوفيق .

نقلاً عن "الأيام البحرينية