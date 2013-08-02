جوتزه يشارك في تدريبات بايرن ميونيخ لأول مرة

شارك لاعب كرة القدم الألماني الدولي، ماريو جوتزه، اليوم الجمعة، في تدريبات فريقه الجديد بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ أن انضم إليه قادماً من بوروسيا دورتموند، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي.

وتعرض اللاعب لتمزق عضلي خلال المواجهة بين دورتموند وريال مدريد الإسباني في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا قبل أسابيع قليلة من نهاية الموسم الماضي، ولكنه تعافى تماماً قبل المشاركة مع باقي لاعبي الفريق في تدريبات اليوم.

وتلقى جوتزه (21 عاماً) استقبالاً حاراً من الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني الجديد لبايرن.