سرقات وتحايـل

ترتكب أخطاء في الأندية تصل أحيانا إلى التزويـر في مستندات رسمية وأحيانا سرقة المال بحجة أن هذا المبلغ أدنت به النادي واسترجعته، ومرات ثمة عقود وهمية يبتز من خلالها إداريون وأعضاء شرف..!

كثيرون هم رؤساء الأندية الذين يأتون للأندية بزفة إعلامية وجماهيرية وحينما يغادرون الأندية يستولون على المال بذريعة هذا سلف وتلك سلفة ورعاية الشباب أو المسؤولون في الرعاية عن الأندية لاحس ولاخبر.

أعرف رؤساء أندية قبل مغادرتهم أنديتهم باعوا عقود لاعبين واستولوا على عائدها المالي بمباركة أمين الصندوق، وأعرف رؤساء أندية مع بعض أعضاء الشرف اقتصوا من قيمة عقد الرعاية مبالغ ضخمة بحجة سداد مستحقات لا أصل لها في أوراق النادي الرسمية.

وأسمع أن في الأندية سماسرة يلعبون هنا وهناك بمشاركة وكلاء اللاعبين للحصول على نسبتهم من الغلة..!

الأندية أو بعضها.. يارعاية الشباب تسرق أموالها من الداخل والخارج، أي أن الفساد فيها وصل لمرحلة مؤلمة..!

اسألوا أهل الوحدة: أين ذهبت عقود مايربو على اثني عشر لاعبا بيعت بمبالغ باهظة.. اسألوا القادسية: ماهي حكاية أموال نادٍ ضاعت مع الأسهم، واسألوا الاتحاد عميد الأندية السعودية: لماذا باتت الديون تطارده من عام إلى آخر، واسألوا الكثر من الأندية: أين صرفت معونة خادم الحرمين..!

الشاهد في كل هذا أن هناك ملايين تنهب من الأندية دون أي رقابة ودون أي متابعة من المظلة الرياضية..!

ولأن الملف أضخم من أن نبحث فيه في هذه العجالة سنتركه بكل مافيه من أرقام ضائعة وأخرى نهبت كما تركه غيرنا للريح، للمطر، للغبار، ونذهب صوب ملف آخر معني بقضايا لاندري هل مازال الحوار حولها قائما أم حفظ ملفها كما حفظت ملفات أخرى..!

أعتقد وهو اعتقاد جازم أن الرياضة أنبل مما يحاصرها من قضايا السكوت عليها يقودنا للأسوأ..

كان الراحل الأمير فيصل بن فهد عليه رحمة الله يحمي الرياضة من الفاسدين والمفسدين بقوة القـرار وقوة المتابعة..!

وعليه نأمل ونتأمل أن تعود الهيبة للقـرار الرياضي أو أننا مقبلون على مرحلة أسوأ من كل المراحل..!

يا أيها الاتحاديون.. ناديكم غني بكم ومايحاصره من أرقام مالية مطالب بها لها وجهة واحدة..

بعضكم يملك الحقيقة ولكن يخاف أن يقولها، إنها حقيقة دائـن ومديون..!.

أتمنى أن ينطق أسعد عبد الكريم فهو الوحيد القادر على وضع النقاط على الحروف.

نقلاً عن "عكاظ"السعودية.