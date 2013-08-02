مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الجزائري تايدر

دخل الدولي الجزائري سفير تايدر ضمن دائرة اهتمام نادي مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي، من أجل ضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت تقارير صحافية إنجليزية وجزائرية متطابقة أن تايدر المحترف في صفوف نادي بولونيا الإيطالي، قد ينتقل لصفوف الفريق الإنجليزي حال اتفاق الناديين على الأمور المالية المتعلقة بالانتقال.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 18 مليون يورو للحصول على تايدر، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، خصوصاً في ظل المنافسة التي قد يجدها من العديد من الأندية المهتمة بضم تايدر، كإنتر ميلان الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني ومواطنه شتوتغارت.

ويريد مانشستر يونايتد إتمام صفقة الدولي الجزائري، خصوصاً بعد تضاؤل فرصه في التعاقد مع الدولي الإسباني فابريغاس، وفشله في ضم مواطنه الكانتارا، إلى جانب عدم استقدام الإيطالي ماركيزيو.

ويواجه الدولي الجزائري، حسب وكيل أعماله، صعوبة من قبل ناديه الإيطالي الذي يحاول رفع القيمة المادية لصفقة انتقاله، وهو ما يؤثر في فرص انتقاله.

وطالب وكيل أعمال تايدر نادي بولونيا الإيطالي بخفض سعر انتقال موكله، حتى يتمكن من الانتقال لأي ناد يرغبه، وفقاً لقيمة انتقال معقولة وليست تعجيزية.

يذكر أن تايدر يعد من أبرز الوجوه الواعدة في المنتخب الجزائري الذي انضم له حديثاً، وشارك معه في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2014، كما سجل حضوراً لافتاً مع ناديه الإيطالي بالمستوى الجيد الذي ظهر به في خط وسط بولونيا الإيطالي.