بينتيز يبدأ بناء "الأرمادا" الإسبانية في نابولي

موسم الهجرة إلى نابولي هو ليس بعنوان لرائعة الأديب السوداني الطيب صالح, وإنما واقع يعيشه اللاعبون الإسبان في فترة الانتقالات الصيفية.

الفني الإسباني رافاييل بينتيز أنهى موسمه مع تشلسي الإنكليزي بعد التتويج بلقب اليوروبا ليغ، لحجز بطاقة العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نابولي، بعد أن أشرف على فريق إنترناسيونالي في 2010.

بينتيز بقي وفيا لإرثه الإسباني كما فعل من قبل في ليفربول الإنكليزي، بعد أن صرف في الانفيلد ما يزيد عن مئتي مليون جنيه إسترليني بين عامي 2004 و2010، ومن بين الأسماء التي ضمتها التشكيلة الإسبانية في ليفربول: تشابي ألونسو.. لويس غارسيا.. فيرناندو مورينتس.. بيبي ريينا...

بينتيز نال لقب أبطال أوروبا مع الريدز، لكنه فشل بالتتويج في البريمير ليغ.

بينتيز وجد نفسه في نابولي مع ملايين صفقة بيع هداف الكالتشيو كافاني المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي وبدأ باستقدام لاعبين قادرين على إعادة أمجاد الفريق الإيطالي/ مدرب تشلسي السابق تعاقد مع كايخون مهاجم ريال مدريد السابق مقابل تسعة ملايين جنيه إسترليني.

ثاني التعاقدات الإسبانية في نابولي شملت مدافع الملكي السابق راؤول ألبيول بعد خروجه من حسابات المدرب الجديد للريال الإيطالي كارلو أنشلوتي، والثمن اثنا عشر مليون جنيه إسترليني.

وأعاد بينتيز قصة العشق مع حارس المرمى بيبي ريينا، الذي ضمه لليفربول في صيف 2005 ويضمه الآن في صفقة إعارة لموسم واحد.

بوجوه إسبانية وأحلام إيطالية يطمح نابولي لإنهاء نحس رافق اللاعبين الإسبان في الكالتشيو.. لاعبون عدة أمثال غوارديولا.. منديتا.. تريستان وبويان.. فشلوا في ترك بصمتهم في الدوري الإيطالي ما يزيد من التحدي أمام بينتيز في الموسم المقبل.