"مورينهو" قد يواجه "ريال مدريد" في أميركا

بات من المرجح أن يواجه المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في بطولة "غينيس" الدولية للأبطال المقامة بالوقت الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

وتلوح في الأفق مواجهة محتملة بين المدرب الذي انتقل من فريق ريال مدريد الإسباني إلى صفوف النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبين النادي الذي تولى مهام الإشراف عليه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وصعد فريق "تشلسي" الإنجليزي، الذي يقوده المدير الفني البرتغالي، إلى نصف نهائي البطولة، وذلك عقب فوزه على نظيره انتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم على ملعب لوكاس أويل.

فيما تأهل نادي العاصمة الإسبانية إلى نصف نهائي البطولة ذاتها بعدما هزم مضيفه لوس أنجلوس غالاكسي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب جامعة فينكس.

وبناءً على النتائج التي أسفرت عنها الأدوار الأولى من البطولة الودية، فإن المدرب البرتغالي أمام مواجهة من العيار الثقيل أمام الفريق الذي قاده خلال السنوات الثلاث الماضية.

لكن سيتعيّن على مدرب فريق "تشلسي" قيادة فريقه الحالي إلى تحقيق نتيجة الفوز على نظيره إيه. سي. ميلان الإيطالي، الذي صعد هو الآخر إلى هذا الدور بعدما تمكن من الفوز على نظيره فالنسيا الإسباني بهدفين مقابل هدف.

كما سيتعيّن على فريقه السابق تحقيق نتيجة الفوز على فريق إيفرتون الإنجليزي الذي صعد إلى الدور نصف النهائي بعدما فاز على حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم نادي يوفنتوس بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ومن المتوقع أن تستحوذ هذه المباراة على نصيب الأسد من الاهتمام، حيث ستكون المواجهة الأولى التي تجمع المدرب البرتغالي المثير للجدل وفريقه السابق ريال مدريد.

ومن المرجح ألا يُظهر المدير الفني لنادي تشلسي أي عواطف تجاه الفريق الذي أشرف عليه مدة ثلاث سنوات، مثلما فعل مع فريق "إنتر ميلان" الذي سبق له وأن تولى مهام تدريبه، إذ ذكر "المدرب الاستثنائي" قبيل المباراة التي جمعت بين الفريقين أنه سيسعى للفوز مع نادي تشلسي، وأن لا مكان للعواطف الشخصية في رياضة كرة القدم.