الفتح يعود للسعودية متوجاً بكأس دورة الوحدة الإماراتي

تعود بعثة فريق الفتح حامل لقب الدوري السعودي اليوم السبت إلى المملكة، بعد أن توج الفريق بلقب دورة نادي الوحدة الإماراتي الدولية الودية الثانية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 27 تموز/يوليو حتى 2 آب/أغسطس.

وربح الفتح مواجهته الثالثة والأخيرة في الدورة أمام المنتخب الأولمبي الكويتي بهدف نظيف سجله المحترف الكونغولي دوريس سالمو من رأسية جاءت في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

يذكر أن مشاركة الفريق في دورة نادي الوحدة الإماراتي جاءت كمرحلة رابعة من مراحل إعداد فريق الفتح للموسم المقبل ورحلة الاستعدادات للحفاظ على لقب الدوري.

وحظي فريق الفتح بالنصيب الأكبر من الجوائز في هذه الدورة الودية بعد أن توج بطلاً لها ونال المحترف البرازيلي لفريق الفتح التون جوزيه لقب أفضل محترف، بينما حصل المحترف الكونغولي دوريس سالمو على لقب هداف الدورة.