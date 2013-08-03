النصر يدشن بطاقة "الانتماء" الخاصة بالجماهير

دشن نادي النصر السعودي اتفاقية تسويقية واستثمارية جديدة للنادي، بتولي شركة ماركنتق تسويق بطاقات "الانتماء" للنادي في مختلف مناطق المملكة بحضور نائب رئيس النادي العميد فهد المشيقح.

وتساهم هذه الاتفاقية في تقديم خدمات مميزة لهم نظير اشتراكهم بهذه البطاقة من بينها حضور التدريبات والمباريات، وأيضا الاجتماعات والحصول على خصومات تجارية، وخدمات إضافية في أرض الملعب كالضيافة وخدمة إيقاف السيارة والعديد من المميزات الجديدة، إضافة إلى أن المشتركين في هذه البطاقات سيساهمون بدعم ناديهم وزيادة موارده المالية كخطوة استثمارية تساهم في دعم مسيرة النادي، لتحقيق آمال وتطلعات جماهيره، ليكون لجماهير العالمي دور بارز في مسيرة النادي المستقبلية .

وستقسم درجات بطاقات "الانتماء" إلى ثلاث درجات هي :

فئة كبار الشخصيات نصراوي "VIP"، والتي يقدم معها الكثير من الخدمات الخاصة والفريدة للمشترك بهذه البطاقات، منها على سبيل المثال تذاكر لجميع مباريات الفريق في المنصة الرئيسية شاملة خدمات الضيافة، إضافة إلى قميص موقع من جميع اللاعبين كتذكار، بالإضافة لخدمات راقية لهذه الفئة كخدمة إيقاف السيارة في الملعب وخدمات الحجوزات للفنادق والمطاعم في جميع مدن العالم مع الخصومات والعروض المميزة، التي سيحصل عليها حاملو البطاقة وغيرها الكثير، بالإضافة إلى نسخة من مجلة الأعضاء الشهرية التي تهتم بنشاط الأعضاء وآرائهم واقتراحاتهم، وسوف يتمكن حامل بطاقة نصراوي "VIP" من حضور حفل العشاء الخاص الذي تقيمه الشركة مرتين في الموسم ويحضره إدارة النادي واللاعبون، وتعتبر فئة نصراوي "VIP" أعلى درجة وقيمة الاشتراك بها ( 25 ألف ريال ) في الموسم الرياضي الواحد.

الفئة الثانية: بطاقة نصراوي "بلاتيني" وقيمتها (1999 ريالا)، ويحصل المشترك في هذه البطاقة على تذاكر لجميع مباريات الفريق وخصومات للفنادق والمطاعم وقميص تذكاري لأحد لاعبي النصر موقع من اللاعب الذي يختاره المشترك، بالإضافة لنسخة من مجلة الأعضاء وحضور تدريبات الفريق المفتوحة مع خدمات أخرى.

الفئة الثالثة:" نصراوي" وقيمتها 399 ريالا، والتي تقدم خصومات في مختلف الأماكن مع تذاكر لبعض مباريات الفريق، بالإضافة إلى حضور تدريبات الفريق المفتوحة مع نسخة من مجلة الأعضاء.

من جانبه أبدى نائب رئيس النصر العميد فهد المشيقح سعادته بالخطوة الاستثمارية التي قام بها النادي، وقال لـ"العربية.نت": "الحفل اليوم كان في منتهى البساطة تم خلاله شرح البطاقة الانتمائية الخاصة بالنادي، وحضر الحفل عدد من الصحافيين والإعلاميين، وجرت مناقشة المميزات والخواص لهذه البطاقة، وأوضحنا أن هذه البطاقة بمثابة الدعم للنادي وليس لها أي علاقة ببطاقة العضوية، ويستطيع كل شخص محب لنادي النصر أو ينتمي لنادي النصر الحصول عليها والحمد لله كان هناك تفاعل جيد، حيث حصل الأمير عبدالحكيم بن مساعد على أول 10 بطاقات من فئة VIP بقيمة 250 ألف ريال، وأنا اشتريت 25 تذكرة من فئة نصراوي وعضو الشرف عبدالله العمراني مئة بطاقة من فئة نصراوي".

وفيما يخص مستحقات مهاجم الفريق السابق الإكوادوري خايمي أيوفي قال: "إذا حصلنا على أي مبلغ رعاية سندفع حقوقه التي نعترف بوجودها، وأمامنا متسع من الوقت، ومثل ما دفعنا لغيره سندفع له مستحقاته وكل النوادي لديها حقوق ولكن لا أعلم لماذا الإثارة".