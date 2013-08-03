الهلال يواصل انتصاراته في بطولة العين الودية

واصل فريق الهلال السعودي انتصاراته في بطولة العين الدولية، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي بتغلبه على الرفاع البحريني 2-1.

وكان الرفاع هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه محمود المواس في الدقيقة "51"، ونجح مهاجم الهلال يوسف السالم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة "72", قبل أن يسجل سلمان الفرج هدف الفوز للهلال في الدقيقة "80".

ويتصدر العين الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين على الرفاع وكاظمة 2- صفر، و3-صفر، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي فاز على كاظمة والرفاع 4-1 و2-1، وسيلتقيان يوم الاثنين المقبل لمعرفة بطل البطولة.