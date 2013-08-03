الجزائري "جبور" يقترب من الدوري الإسباني

دخل اللاعب الدولي الجزائري رفيق جبور في مفاوضات مع نادي إيلتشي الإسباني، الصاعد الجديد لمسابقة "الليغا"، الذي يسعى لضم مهاجم منتخب "محاربي الصحراء" ، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بحسب ما أفادت به صحيفة " أس" الإسبانية، اليوم السبت.

وأوضحت ذات الجريدة، وبحسب مصادرها الخاصة، أن جبور قد ينضم رسمياً لنادي إيلتشي في الأسبوع المقبل في صفقة انتقال حر بحكم أن المهاجم الجزائري يعتبر حراً من أي التزام بعدما رفض تجديد عقده مع نادي أولمياكوس اليوناني الذي انتهى في شهر يونيو الماضي، ما يعني أن إدارة إيلتشي لن تضطر لصرف أي قيمة مالية لشراء عقد اللاعب.

وفي حالة حسم الصفقة فإن جبور سيكون سادس لاعب جزائري ينشط بالدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الكروي الجديد (2013-2014) بعد كل من سفيان فيغولي (فالنسيا) ولياسين بن طيبة كادامورو ( ريال سوسيداد) ومدحي لحسن (خيتافي) وثنائي نادي غرناطة، حسن يبدة وياسين براهيمي.

وقد تألق رفيق جبور بشكل لافت في الموسم الماضي، حيث توج بجائزة هداف الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم برصيد 20 هدفاً، وقاد فريقه أولمبايكوس للتتويج بلقب الدوري المحلي وكأس اليونان. وكان من الممكن أن تكون حصيلته من الأهداف أكثر عدداً لو لم يعاني من إصابات عدة طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر من السنة الماضية.

وكان جبور، البالغ من العمر 29 سنة، قد بدأ مشواره الاحترافي في نادي أوكسير الفرنسي عام 2003، قبل أن يغادر فرنسا إلى بلجيكا في صيف 2004، حيث انضم لنادي لالوفيار ثم هاجر إلى اليونان في صيف 2005 فلعب ضمن فرق عدة، هي كأثينيكوس استيراس وأتراميتوس وبانيونيوس ثم آيك أثينا وأخيراً أولمبايكوس في يناير2011.