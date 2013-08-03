رونالدو يستعرض مهاراته في كرة بيسبول

استعرض المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاراته في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن هذه المرة في كرة البيسبول بدلاً من كرة القدم، إذ ظهر كضيف شرف، وقام بضرب لعبة البداية لمباراة نيويورك يانكيز ولوس أنجلوس في نهائي الولايات المتحدة الأميركية للبيسبول.

وداعب لاعب ريال مدريد كرة البيسبول الصغيرة برفقة النجم الكوبي ولاعب فريق لوس أنجلوس بويغ ياسيل، وسط تفاعل وتصفيق كبير في المدرجات، قبل أن يستعرض كلاهما مهاراته في كرة القدم أمام عدسات الكاميرا.

ويتواجد رونالدو حالياً برفقة ريال مدريد في الولايات المتحدة حيث يشارك في دورة كأس الأبطال الدولية الودية استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وفشل رونالدو في التسجيل في آخر ثلاث مباريات ودية لفريقه أمام ليون وباريس سان جيرمان الفرنسيان ولوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، وقبل ذلك سجل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريق أمام بورنموث الإنجليزي المتواضع.