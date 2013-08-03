نيمار يخطف عشاق برشلونة من ميسي

خطف مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأضواء من زميله بالفريق واللاعب الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريق الكتالوني بنظيره سانتوس البرازيلي في كأس خوان غامبر.

واستحوذ "نيمار" الذي انتقل حديثاً لصفوف برشلونة قادماً من فريق سانتوس البرازيلي، على نصيب الأسد من هتافات الجماهير العاشقة لفريق "البلاوغرانا" منذ دخوله إلى أرضية ميدان ملعب "كامب نو" مطلع الشوط الثاني.

ولم تكتفِ جماهير "برشلونة" بالهتاف لمهاجم المنتخب البرازيلي؛ فقد أقدم أحد المشجعين على اقتحام أرضية ملعب "كامب نو" لمعانقة مهاجم "البلاوغرانا" الشاب، وسط دهشة كبيرة من لاعبي "برشلونة" على رأسهم اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، ليونيل ميسي، الذي لطالما تعرض لمواقف من هذا القبيل.

وركض الشاب، الذي قفز من المدرجات إلى المستطيل الأخضر، نحو "نيمار" قبيل بدء الشوط الثاني، حينما كان يستعد لظهوره الأول رفقة الكتيبة الكاتالونية لمواجهة فريقه السابق سانتوس؛ وذلك أملاً منه في معانقته، قبل أن يقوم عناصر الأمن بملعب "كامب نو" باحتجازه وإبعاده عن أرضية الميدان.

ولم يكن غريباً أن يقتحم هذا الشاب أرضية الميدان لمعانقة "نيمار"، فقد برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتحام الملاعب، حيث تبارى عدد كبير من الشباب أو حتى صغار السن في قدرتهم على اقتحام تلك الملاعب لخطب ودّ اللاعب المفضل لديهم، أو الظفر ببعض التصفيق من الحاضرين، أو حتى طلباً للشهرة.