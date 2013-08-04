برشلونة بكامل نجومه في زيارة تاريخية لأراضي فلسطين

احتفل آلاف الفلسطينيين بوصول فريق كرة القدم الأول في نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى الضفة الغربية، في أول زيارة للفريق الكتالوني وصفت بالتاريخية.

وفي حضور نحو 25 ألف مشجع من الرجال والنساء والأطفال احتشدوا في الاستاد الجديد في بلدة دورا بالضفة الغربية، حضر برشلونة بكامل نجومه يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار.

ساعة مفتوحة من الحوار مع النجوم

واستعرض نجوم الكتالوني مهاراتهم أمام المشجعين، وقدم لاعبو الفريق الإسباني البطل النصيحة والإرشاد لنحو 40 من الأولاد والبنات الفلسطينيين في لقاء مفتوح استمر ساعة كاملة.

ولم يتسع الاستاد لدخول جميع الراغبين في مشاهدة نجوم برشلونة في ظل إجراءات أمنية مشددة حول الاستاد، فيما زار وفد الفريق الإسباني أيضا الأماكن التاريخية في مدينة بيت لحم مهد المسيح ومدينة الخليل القريبة من دورا حيث زينت الشوارع بألوان برشلونة واصطف كثير من الناس على الطرقات التي مرت فيها حافلة الفريق.

الحدث الأهم في تاريخ الرياضة الفلسطينية

من جهته وصف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم زيارة برشلونة بأنها "الحدث الأهم في تاريح الرياضة الفلسطينية".

وقال رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية ان الرياضة هي الوسيلة الاهم في محاصرة العنصرية ، مطالبا الاسرة الرياضية ان تفرض مقاطعة رياضية على اسرائيل ولا تتعاون معها، معللا ذلك بما تمارسه اسرائيل من تحريض ضد كل ما هو عربي.

واضاف الرجوب ان اسرائيل تستخدم وسائل القمع والمحاصرة للرياضة الفلسطينية، وهو ما يخالف كل الاسس الموضوعية لعناصر الحركة الرياضية طبقا للميثاق الاولمبي واللوائح الدولية.

وعلق الرجوب على زيارة فريق برشلونة الاسباني الى فلسطين واصفا اياها بانها اول عملية اختراق في تاريخ الحركة الرياضية الفلسطينية للحصار المفروض عليها من جانب اسرائيل و مسلسل التحريض ضد الرياضة والشعب االفلسطيني.

واضاف الى ان وجود فريق برشلونة على الاراضي الفلسطينية في ظل هذه الاجواء المثالية على كافة الاصعدة سياسيا وشعبيا واعلاميا، هو اكبر برهان على الاكاذيب التي تروج لها اسرائيل وتعشعش في اوروبا. واشار الرجوب الى ان وجود برشلونة في فلسطين "يمنحنا فرصة جيدة لعرض ما نتعرض له بصورة طبيعية ومضمون انسانى وقيمي"، مؤكدا ان الرياضة هى لغة العصر وجسر التواصل بين الشعوب .

وعبرت فدوى (17 عاما) وهي من بيت لحم عن سعادتها بزيارة برشلونة قائلة "جميل جدا أن أرى برشلونة وميسي وتشابي واندريس انيستا ونيمار في فلسطين، أنا محظوظة اليوم".

يذكر أن رياضيين فلسطينيين اشتكوا من التقييد الذي يجدونه من قبل السلطات الإسرائيلية لحركتهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وردت إسرائيل على ذلك قائلة إنها خففت القيود على تحرك الرياضيين الفلسطينيين بين المناطق الفلسطنيية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي زيارة برشلونة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل قبل جولة آسيوية لبطل إسبانيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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رفض المباراة المشتركة

وكان برشلونة قد عرض إقامة مباراة للفريق الكتالوني أمام فريق مشترك من لاعبين فلسطينيين وإسرائيليين، إلا أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رفض المبادرة، لكن خلال وجودهم في بيت لحم، التقى الفريق الإسباني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويحظى برشلونة ومنافسه المحلي الأكبر ريال مدريد بشعبية هائلة بين مشجعي الرياضة الفلسطينيين، ورصد مراسل "العربية" محمد اللحام العديد من جماهير ريال مدريد ترتدي زي الفريق، والتي عبرت عن فرحتها بزيارة فريق الغريم التقليدي لفلسطين مطالبين الفريق الملكي بزيارة الأراضي الفلسطينية أسوة بالفريق الكتالوني.