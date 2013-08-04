زيكو في الدوحة لإتمام تعاقده مع الغرافة

وصل المدرب البرازيلي زيكو فجر الأحد إلى الدوحة لإتمام تعاقده مع فريق الغرافة القطري لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للغرافة على شبكة الإنترنت: "وصل زيكو الى الدوحة لاستكمال المفاوضات مع مسؤولي الغرافة".

وكان مصدر موثوق كشف لوكالة فرانس برس الخميس الماضي أن الغرافة تعاقد مع زيكو لقيادته في الموسم المقبل.

وكان زيكو نجم المنتخب البرازيلي أواخر السبعينات والثمانينات من دون عمل منذ أن ترك منتخب العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وأعلن الغرافة لاحقاً أن زيكو سيكون المدرب الجديد للغرافة إذا تمت المفاوضات بنجاح، كما أكد زيكو بدوره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" أنه سيصل الى الدوحة الأحد من أجل التباحث حول تفاصيل العقد، مضيفاً أنه توصل الى اتفاق شفهي مع مسؤولي الغرافة، لكنه لم يوقع على العقد الى الآن وسيتم التوقيع في الدوحة.

والغرافة هو الفريق القطري الوحيد الذي لم يتعاقد مع مدرب حتى الآن، وقد عاش معاناة كبيرة مع عدد من المدربين على غير عادته، حيث قاده في بداية الموسم الماضي البرازيلي سيلاس الذي تم الاستغناء عنه بعد الجولة الثامنة، وأسندت المهمة مؤقتاً للتونسي الحبيب الصادق مدرب الرديف، ثم تعاقد الفريق مع مدربه الأسبق الفرنسي برونو ميتسو الذي لم يوفق أيضاً فعاد الغرافة الى الحبيب الصادق.

ويحتاج الغرافة الى إكمال عقد محترفيه أيضاً، حيث يملك اثنين فقط هما البرازيلي نيني والأسترالي مارك بريشيانو.