لاعب "إسرائيلي" يُهدد المصري "صلاح"

وجّه أحد لاعبي فريق ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، إنذاراً شديد اللهجة، لمتوسط ميدان فريق بازل السويسري، الدولي المصري محمد صلاح، جاء ذلك على خلفية رفضه مصافحة لاعبي فريق ماكابي تل أبيب خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس في ذهاب الدور التمهيدي الثالث، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد اللاعب الإسرائيلي - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - في تصريحات لموقع "سبورت فايف" العبري بأن "صلاح" لن ينعم بالهدوء خلال مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووعد لاعب فريق ماكابي "صلاح" باستقبال ساخن بعد تعمده تغيير الحذاء الخاص به قبيل بداية مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك لتجنب مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي.

وكان الجناح الأيسر لنادي بازل قد أعلن عن موقفه للمرة الأولى بشأن ذهابه إلى إسرائيل لمواجهة فريق مكابي تل أبيب في لقاء العودة، وذلك بعد حالة الجدل التي دارت طوال الأيام الماضية حول موقف اللاعب من السفر.

ووضع اللاعب المصري في تصريحه لصحيفة "بازلر زيتونغ" السويسرية حداً لكافة التكهنات التي أُثيرت خلال الأسابيع الماضية بالإعلان عن السفر إلى إسرائيل رسمياً.

وقال "صلاح" في التصريح الذي نشرته الصحيفة السويسرية على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت: "سأذهب إلى إسرائيل، أنا ومحمد النني، لأن كرة القدم هي مهمتي".

ومضى متوسط ميدان "بازل" قائلاً: "كرة القدم مختلفة عن السياسة، ولا يجب الخلط بينهما، وسأكون متواجداً مع فريقي بإسرائيل احتراماً لأهداف فريقي وطموحاته بالوصول للأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا".

وتضاربت التصريحات مؤخراً حول إمكانية سفر "صلاح" وزميله بالفريق محمد النني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لخوض مباراة هامة أمام نظيره ماكابي تل أبيب، حيث طالبت بعض الصحف المصرية "صلاح، والنني" بالإحجام عن هذه الزيارة.

وتبدي وسائل الإعلام في مصر على غرار جميع البلدان العربية حساسية كبيرة تجاه تواجد اللاعبين العرب في إسرائيل، كون ذلك يدخل في إطار التطبيع الرياضي، الأمر الذي يدفع العديد من اللاعبين العرب للإحجام عن مرافقة فرقهم الأوروبية.