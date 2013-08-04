مارادونا يفتح النار على اتحاد الكرة الأرجنتيني

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

جدّد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا انتقاده لجوليو جروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مشدداً على ضرورة رحيله، بينما أغدق الثناء على مدرب منتخب التانغو أليخاندرو سابيلا.

وقال مارادونا في تصريحات إذاعية أمس السبت: "ينبغي أن نغيّر الرؤوس القديمة التي تدير الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومنح الفرصة للأجيال الصاعدة".

وأكد "إنني حقاً معجب بطريقة عمل سابيلا، وينبغي تركه يعمل في هدوء".

وأوضح مارادونا "إننا نفقد هيبتنا كل يوم ببقاء هذه الرؤوس في زعامة الاتحاد الأرجنتيني، كل ما لديهم هو ليونيل ميسي".