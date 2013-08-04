نيمار.. يعاني من "الأنيميا"

يعاني البرازيلي نيمار، المنضم مؤخراً إلى برشلونة في صفقة إعلامية كبيرة، بشكل طفيف من مرض فقر الدم (الأنيميا)، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ويشارك المهاجم (21 عاماً)، الذي كان يلعب حتى حزيران/يونيو لسانتوس البرازيلي، في الوقت الحالي في جولة مع برشلونة بفلسطين وإسرائيل.

وقال أطباء برشلونة إن الأنيميا، التي تعني نقص كرات الدم الحمراء وفائدتها حمل الأوكسيجين وتوزيعه على جميع خلايا الجسم، جاءت نتيجة جراحة اللوزتين التي خضع لها اللاعب في تموز/يوليو الماضي، عقب الفوز مع البرازيل ببطولة كأس القارات.

ويخضع نيمار لنظام غذائي خاص، وضعه له الجهاز الطبي للنادي، يتضمن مكملات من الفيتامينات.