المهزومان.. مجرد انطباعات

** يمكن تبرير هزيمة الأهلى والزمالك بشماعة الأخطاء الدفاعية كما قال خبراء ومدربون . مع أنهم يعلمون جيدا أن أصل كرة القدم هو الصراع ، وأن هذا الصراع يهدف إلى دفع المنافس للسقوط فى الأخطاء . وقد أفهم مبرر الخطأ الدفاعى إذا وقع مدافع فى خطأ ساذج فى كرة سهلة . لكن للأسف اقترن العجز فى الجرى بعدم الضغط بسوء التغطية بنقص اللياقة فكان ذلك كافيا جدا لأن يدفع لاعبو بيراتس كل الأهلى إلى الوقوع فى أخطاء دفاعية وأخطاء ميدانية ، كما أجاد الضيوف التمريرالعكسى خلف ظهيرى الأهلى، وكانت كثير من التمريرات لمسافات ، بينما تمريرات الأعلى تبدو قصيرة ومشتركة ومترددة ومقطوعة ..

** .. ولاحظ خطوة لاعب بيراتس وكم هى سريعة وطويلة وصحية، ولاحظ أيضا خطوة لاعب الأهلى فكم هى قصيرة ، بطيئة ، كهلة . وهذا ترتب عليه بالطبع مساحات ومسافات كبيرة فى تكوين الأهلى لأن الفريق لم يحسن مواجهة عناصر قوة بيراتس بالتكتيك الذكى كما تفعل الفرق المصرية عادة طوال السنوات الماضية .. إن علينا أن نرى الفارق وأسباب تفوق الفريق الضيف قبل أن نسرع إلى حقيبة الحجج ونسحب منها جملة الأخطاءالدفاعية ..

** إن هذا يكشف لماذا لانتقدم أو نتقدم ببطء . فعدم الإعتراف بملكات المنافس وتميزه فيما لانملكه ولانتميز فيه وضعنا فى منطقة محلك سر . وقد كان أورلاندو بيراتس قادرا على إضافة الهدف الرابع وربما الخامس . فلاعبيه يتحركون فى مساحات بفضل سرعتهم وبطء لاعبى الأهلى وكذلك فى حالة الزمالك . لم يتحدث أحد عن إنقضاض لاعبى ليوباردز وضغطهم المستمر وزيادتهم العددية فى وسط الملعب . فيما لعب جعفر كثيرا خارج الصندوق فكان مثل شمشون حين خسر شعره . لأن جعفر خارج الصندوق يكون بلاحول ولاقوة ، وقوته داخل الصندوق . . صيام ، ظروف سياسية ، توقف كرة القدم . وزاد البعض بتحميل الإدارة مسئولية الخسارة لغياب أحمد حسن وعبد الواحد السيد ، وكنت اتمنى فوز الزمالك لأرى كيف سيرون قرار الإدارة فى تلك الحالة ؟!

** فى حالة الزمالك أيضا كانت المبررات نفسها جاهزة معلبة ، الصيام ، الظروف السياسية ، تفوق كرة القدم . ولا أنكر أبدا تأثير تلك الأسباب لاسيما الصيام واللعب نهارا فى درجة حرارة مرتفعة . لكن قبل المباراة قلت هنا بالنص :

" الفريقان المنافسان للأهلى والزمالك تعادلا معا فى مباراتهما الأولى. وقدما عرضا اتسم بالسرعة واللياقة البدنية والاندفاعات الهجومية سواء من صاحب الأرض أورلاندو بيراتس.

والواقع أن ليوبار الكونغولى نجح بدفاعاته الصارمة وبكثير من الحظ فى الخروج متعادلا أمام بيراتس قبل إسبوعين " ..

** تلك مجرد إنطباعات سريعة على المباراتين .. وعلى فريقى الكرة المصرية المهزومين ..ولن ينقذ الأهلى والزمالك إلا اللعب بتكتيك جماعى يهزم تفوق بيراتس وليوباردز فى عناصر أساسية مثل السرعة والقوة واللياقة ..لكنها مهمة صعبة دون شك ؟!

نقلاً عن"الشروق" المصرية