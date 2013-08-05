حارس يتصدى لركلة جزاء.. ومدافعه يعيد الكرة للمرمى

شهدت مباراة مثيرة في الدوري المكسيكي لكرة القدم واقعة طريفة، سجل خلالها أحد اللاعبين هدفاً في مرماه بطريقة غريبة، بعدما تصدى زميله حارس المرمى لركلة جزاء، ليصبح مثار سخرية واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام المكسيكية.

وسجل أدريان كورتيز، مدافع فيرا كروز، الهدف في مرمى فريقه بعدما نجح حارس المرمى إدغار هيرنانديز، في التصدي لركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح فريق كروز أزول ونجح الحارس في التصدي للركلة ببراعة، لكنه فوجئ بالكرة تعود إلى شباكه في مشهد أصابه بالإحباط.

وارتطمت الكرة بعد تصدي الحارس لها بأحد مدافعي فيرا كروز ثم تحولت لساق كورتيز وأكملت طريقها داخل الشباك معلنة عن الهدف لكروز أزول، ومن حسن حظ المدافع أن فريقه أنهى المباراة فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.