رونالدو لـ"مورينهو": تصريحاتك لا تستحق التعليق عليها

لم يفوّت المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفرصة للرد على إهانة مدربه السابق في ريال مدريد ومواطنه جوزيه مورينهو، وقال إنه لا يبصق في الطبق الذي أكل منه، مشيراً أن ما ذكره مدرب تشلسي الحالي أمر لا يستحق التعليق عليه.

حديث رونالدو جاء خلال مؤتمر صحافي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وقبيل المواجهة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد مع تشلسي يوم الأربعاء في نهائي بطولة "كأس الشامبيونز" الودية.

وقال رونالدو الذي بدا مستاء من حديث مورينهو ضده: "توجد أشياء في الحياة لا تستحق التعليق عليها و(تصريحات مورينهو) تعد واحدة منها"، مضيفاً أنه يتبع المقولة الرائجة في البرتغال وهي: "لا تبصق أبدا في طبق أكلت منه"، وهو ما يجعله يحتفظ دائما بالذكريات الجيدة للمدربين.

وكان مورينهو انتقص قبل أيام من شأن رونالدو، وقال إنه فخور بأنه أشرف يوماً على تدريب البرازيلي رونالدو حينما كان في بدايات مشواره التدريبي، مستدركاً أنه لا يقصد مواطنه كريستيانو، بل رونالدو الأصلي، وهو ما اعتُبر إهانة لنجم ريال مدريد.

وواصل رونالدو حديثه خلال المؤتمر موضحاً أنه اعتاد احترام مدربيه في أي فريق كما أنه لا يحتفظ سوى بالذكريات الجيدة معهم ويعمل على التعلم منهم والاستفادة من خبراتهم، متابعاً: "اعتدت في المقابل على أن يتحدث عني الآخرون بالسوء".

ومن المنتظر أن تسخّن تلك التصريحات من لاعب ريال مدريد الأجواء قبل المواجهة المرتقبة مع تشلسي، والتي ستكون الصدام الأول للنادي الملكي مع مدربه السابق، وستتركز فيها الأضواء على المواجهة الثنائية بين مورينهو ورونالدو.

وعن تلك المباراة أكد رونالدو أن فريقه يسعى للفوز لمواصلة الإعداد بشكل جيد للموسم الجديد، وضمان بداية قوية للدوري تحت إشراف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى المسؤولية خلفاً لمورينهو.

ومن جانبه، أكد المدرب البرتغالي أنه لا يشعر بالضغط من أجل الفوز على ريال مدريد، مشدداً على أن مواجهة فريقه السابق "سيكون أمراً رائعاً"، وقال إنه يعمل حالياً على تطوير أداء لاعبيه وتحضيرهم للموسم الجديد.

وأضاف عقب فوز تشلسي على ميلان الإيطالي في نصف نهائي البطولة الودية أنه سيجري العديد من التغييرات في تشكيلة فريقه أمام الريال مثلما فعل أمام ميلان، وسيلعب بفريق في الشوط الأول وفريق آخر في الشوط الثاني.



