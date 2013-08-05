سكولاري يريد "فرصة ثانية" للسجين برينو

المصدر: ميونيخ - د ب أ

دعا المدرب لويز فيليبي سكولاري، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، إلى "فرصة ثانية" للمدافع البرازيلي برينو الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لإشعال حريق متعمداً.

وأوضح سكولاري في تصريحات نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألجمينه تسايتونغ" الألمانية: "أود أن أسأل المسؤولين في ألمانيا عما إذا كان هذا اللاعب لا يستحق فرصة ثانية".

وتعرّض برينو ( 23عاماً) المدافع السابق لبايرن ميونيخ الألماني في تموز/يوليو 2012 لعقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وتسعة شهور بعد إدانته بإشعال الحريق عمداً في منزله بمدينة ميونيخ.

وقال سكولاري: "سنكون في غاية الامتنان إذا استمع المسؤولون في ألمانيا لمطالبنا خاصة أنها تمثل مطلباً للبرازيل كلها.. إذا سمح المسؤولون الألمان للاعب بالعودة إلى البرازيل، وأصبحت كرة القدم هي محور حياته مجدداً، ستكون بداية جديدة له".

وقال كارل هاينز رومينيغه، نائب رئيس نادي بايرن ميونيخ، في الشهر الماضي إن برينو قد يُخلى سبيله إذا وجد وظيفة، "والتي قد نوفرها له".

وأوضح رومينيغه أن برينو قد يعمل كمدرب مساعد في فرق الشباب بالنادي.