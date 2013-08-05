شفاينشتايجر بديلاً لفابريغاس في مانشستر يونايتد

وضع مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي، لاعب وسط المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايجر كبديل محتمل للتعاقد معه حال فشل محاولته الأخيرة للتعاقد مع لاعب وسط المنتخب الإسباني وبرشلونة سيسك فابريغاس.

وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية إن النادي الإنجليزي سوف يتجه للتعاقد مع الدولي الألماني حال فشلت محاولته الأخيرة للتعاقد مع فابريغاس الذي سبق وأن تقدم بعرضين لضمه جوبها بالرفض.

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم العرض الثالث لضم فابريغاس، حيث قرر رفع قيمته المادية لتصل لنحو 40 مليون جنيه إسترليني، في انتظار الرد الإسباني.

وفي حال تم رفض العرض الثالث فإن مانشستر يونايتد سوف يغلق صفقة التعاقد مع فابريغاس بشكل نهائي وسوف يتجه للدولي الالماني شفاينشتايجر.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد جهز عرضاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للدخول في مفاوضات لضم الدولي الألماني المتوج مع ناديه بايرن ميونيخ بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

ولن ييأس بطل الدوري الإنجليزي حال فشلت أيضاً صفقة الألماني شفاينشتايجر، بل وضع أيضاً خيارين جديدين هما البلجيكي مروان فيلاني لاعب إيفرتون، ومودريتش لاعب ريال مدريد.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يتخلى بايرن ميونيخ عن لاعب وسطه شفاينشتايجر، خصوصاً في ظل صعوبة تخلي برشلونة عن فابريغاس الذي لا يزال موقفه من الرحيل عن ناديه مجهولاً.