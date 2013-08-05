مانشستر يرفض عرضاً جديداً من تشلسي للتخلي عن روني

ذكرت تقارير صحافية اليوم الاثنين، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رفض عرضا جديدا من تشلسي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (حوالي 30 مليون يورو) بالإضافة الى حوافز أخرى للتخلي عن مهاجمه واين روني.

وتقدم تشلسي بالعرض في وقت متأخر من مساء الأحد تم رفضه من نادي مانشستر يونايتد.

وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد "لقد تلقينا عرضا مساء أمس ورفضناه مباشرة. موقفنا ما زال هو نفسه، روني ليس للبيع".

وكان تشلسي تقدم بعرض أول مقداره 20 مليون جنيه استرليني وتم رفضه أيضا.

وتدرب روني مع مانشستر يونايتد اليوم الاثنين وسط أنباء عن إمكانية تقدمه بطلب لوضعه على لائحة الانتقالات خلال الأسبوع الحالي علما بأنه سيطير مع فريقه الى ستوكهولم اليوم الاثنين لخوض مباراة فريقه الودية ضد ايك ستوكهولم غدا الثلاثاء.

يذكر أن روني غاب عن الجولة الآسيوية-الأسترالية لفريقه في الأسابيع الثلاثة الماضية لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية فور وصوله الى تايلاند قبل خوض فريقه مباراته الأولى هناك ثم عاد للخضوع الى العلاج في مقر النادي.

وخاض روني مباراة خلف أبواب مغلقة السبت الماضي ضد إشبيلية وقاد فريقه الى الفوز 3-صفر بتسجيله أحد الأهداف.