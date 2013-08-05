مورينهو يكشف سبب رفضه تدريب إنكلترا عام 2007

كشف المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو عن السبب الحقيقي وراء رفضه تدريب المنتخب الإنجليزي في العام 2007، مؤكدا أنه كان يبحث آنذاك عن فرصة تدريب ممتعة.

ونقلت صحيفة "الميرور" الإنجليزية عن مورينهو قوله إن تدريب المنتخب الإنجليزي كان سيشعره بالملل، ولم يكن طموحا له.

واعترف المدرب البرتغالي أن الاتحاد الإنجليزي تواصل معه عقب تركه تدريب تشلسي، موضحا أنه شعر بالفخر لهذا الأمر لكنه لم يقبل بذلك.

وأشار إلى أنه لو قبل وظيفة تدريب المنتخب الإنجليزي سوف يشعر بالملل، لأنه سيكون عمله الذهاب للأندية ومتابعة اللاعبين ومراقبتهم وهم يتدربون مع مدرب غيره.

وكشف مورينهو عن سبب آخر دعاه للرفض، وهو الفاصل الزمني بين المباريات، وهو الأمر الذي يعوق استمراره وتواصله مع اللاعبين.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد حاول في العام 2007 التعاقد مع مورينهو ليخلف ستيف ماكلارين، قبل أن يرفض الأخير، ليتجه الاتحاد الإنجليزي للتعاقد مع الإيطالي فابيو كابيلو الذي قاده لكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، قبل أن يقدم استقالته ليخلفه الإنجليزي روي هودسون على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإنجليزي.